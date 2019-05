Reddito di cittadinanza | abolizione in vista? Come funzionerebbero i tagli

Palermo : coppia con € 1050 di Reddito di cittadinanza indebitamente percepito : Dopo un operaio edile adesso è la volta di un pasticcere. Si tratta di soggetti che le Forze dell’ordine hanno beccato a lavorare in nero, cioè senza contratto. In entrambi i casi, lavoro nero con una aggravante, perché in entrambi i casi la famiglia del lavoratore fantasma per il fisco, aveva richiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza. Anche in questo caso il fatto è avvenuto in Sicilia ed anche in questo caso è venuto fuori non da ...

Reddito di cittadinanza - arrivano le selezioni dei navigator : dal 18 al 20 giugno a Roma : Le selezioni per i navigator, la figura che dovrà aiutare i beneficiari del Reddito di cittadinanza a trovare un lavoro, si terranno dal 18 al 20 giugno alla Fiera di Roma: l'Anpal ha comunicato tutti i dettagli sulle prove che i candidati dovranno sostenere, pubblicando anche le singole convocazioni.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza e pagamenti a rilento : "Solo 16 casi" : Il Ministero del Lavoro smentisce le indiscrezioni di stampa su presunti ritardi nell'accredito di maggio

Pensioni anticipate e Reddito di cittadinanza : la Corte dei conti esprime perplessità : Dalla Corte dei conti emerge preoccupazione in merito all’avvio delle Pensioni anticipate tramite quota 100 ed al reddito di cittadinanza. Durante la presentazione presso il Senato della Repubblica del nuovo dossier sulla finanza pubblica i tecnici hanno infatti espresso la propria perplessità in merito ai due provvedimenti simbolo approvati dalla maggioranza con la scorsa legge di bilancio 2019. In particolare, la magistratura contabile ha ...

Sfrattati perché "non avevano chiesto il bonus del Reddito di cittadinanza" : La denuncia di una coppia di disoccupati mette in luce un nuovo espediente messo in atto dai proprietari di un'abitazione di...

Reddito di cittadinanza 2019 : “tasso di rifiuto al 25-27%” - parla Tridico : Reddito di cittadinanza 2019: “tasso di rifiuto al 25-27%”, parla Tridico Sul Reddito di cittadinanza continuano a uscire i numeri: sono quelli delle domande presentate. Li ha rivelati il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in occasione della presentazione del 13° rapporto sullo stato sociale alla Facoltà di Economia all’Università La Sapienza in Roma. Tridico ha parlato di 1,2 milioni di domande, stando ai dati più recenti. Sul sito ...

Motivo di allarme per il bilancio! Corte dei Conti boccia Reddito di cittadinanza e quota 100 : Il reddito di cittadinanza può scoraggiare la ricerca di un impiego mentre quota 100 non è sostenibile e deve mettere al centro i giovani: lo dice il report annuale della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica. La priorità ora, si legge inoltre, resta la riduzione del debito pubblico.

La Corte dei conti : “Preoccupazione per il Reddito di cittadinanza. Su pensioni guardare ai giovani” : Il finanziamento in deficit de reddito di cittadinanza «è motivo di preoccupazione per gli equilibri di bilancio di medio termine, date le condizioni di elevato debito pubblico». Lo afferma la Corte dei conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica. «Un eventuale minor esborso rispetto alle stime originarie andrebbe utilizzato, a...

Reddito di cittadinanza - cosa è possibile e cosa non è possibile acquistare con la card : Il Reddito di cittadinanza viene erogato da ormai più di un mese a molti dei beneficiari della misura. Ma solo ora è stata predisposta la lista dei beni e dei servizi che non è possibile acquistare con la card su cui viene caricato l'importo del sussidio. Ecco cosa è possibile e cosa non è possibile acquistare con i soldi del Reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - aggiornate spese ammesse e vietate (sì - porno e lusso sono vietati) : Il sito del Reddito di cittadinanza (schermata del portale) Dopo che settimana scorsa era stata data la notizia delle modifiche al paniere per quanto riguarda le spese ammesse o vietate per i percettori del Reddito di cittadinanza, è ora arrivato anche il decreto attuativo che riporta le novità in merito agli acquisti nell’ambito della misura bandiera del Movimento 5 stelle. Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono infatti riportate le ...

