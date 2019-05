Reazione a Catena | Marco Liorni e il fuorionda con Teresa De Santis | Ci ho messo 5

Reazione a catena - De Santis : "È servizio pubblico" : [live_placement] Debutta lunedì 3 giugno alle 18.45 su Rai 1 la nuova stagione di Reazione a catena - L'intesa vincente, la prima condotta da Marco Liorni. Il conduttore finora conosciuto dal pubblico dell'ammiraglia Rai per la sua disinvoltura dell'infotainment, prima a La Vita in Diretta e poi con Italia Sì!, si cimenta ora con il game show e per la precisione con uno dei migliori format del genere in mano alla Rai.Dal 2007 è stato oggetto ...

Marco Liorni - dialogo fuori onda con direttore Rai1 : "Per ingranare a Reazione a catena ci ho messo 5 puntate". De Santis : "Lo so - sei un diesel" : Durante le foto di rito della conferenza stampa (trasmessa in streaming sul sito dell'ufficio stampa Rai - qui il live di Blogo) di Reazione a catena, Marco Liorni, pensando evidentemente di avere il microfono spento, ha ammesso di aver impiegato "4-5 puntate" (già registrate) per ingranare nel nuovo ruolo di conduttore del game show, in onda su Rai1 a partire da lunedì 3 giugno alle ore 18.45. Lo ha fatto parlando con il direttore di rete ...

Marco Liorni su Reazione a Catena : “È un’avventura - non una rivincita” : Reazione a Catena, Marco Liorni si racconta: “Nessuna rivincita. La considero una nuova avventura” A pochi giorni dal suo debutto alla guida di Reazione a Catena, Marco Liorni si è raccontato a 360 gradi sulle pagine del settimanale DiPiùTv, ma anche su NuovoTv. Sul primo il conduttore di Italia Si, a proposito della sua nuova esperienza televisiva, ha dichiarato, per rispondere alla domanda della giornalista, che gli ha chiesto se ...

Reazione a catena - da lunedì 3 giugno in tv su Rai 1 e in streaming su Raiplay : La prima puntata della nuova edizione di Reazione a catena sarà trasmessa lunedì 3 giugno in tv su Rai 1 e in streaming online sul sito e sull'app Raiplay. Il nuovo conduttore del gioco serale è Marco Liorni che va a prendere il posto che l'anno scorso è stato occupato da Gabriele Corsi. Per quanto concerne la formula, il tradizionale quiz a squadre della rete ammiraglia Rai non dovrebbe subire variazioni sostanziali. A questo punto, quindi, non ...

Marco Liorni pronto per Reazione a Catena : “Ho sentito Amadeus” : Reazione a Catena al via con Marco Liorni, che svela: “Amadeus mi ha dato consigli” Si è raccontato con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di Tv Sorrisi e Canzoni in vendita in edicola in questi giorni Marco Liorni che, forte del successo ottenuto in questa stagione televisiva con Italia Si, è pronto a prendere le redini del preserale di Rai1 con la conduzione della nuova edizione di Reazione a Catena, al via ...

Reazione a catena : quando inizia su Rai 1 e quali sono le novità : Reazione a catena torna su Rai 1: quando inizia lo show condotto da Marco Liorni A giungo torna su Rai 1 Reazione a catena, uno degli show più amati dal pubblico italiano. La data di inizio scelta, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, pare sia quella di lunedì 3 giugno 2019. Il gioco, dunque, pare ci accompagnerà […] L'articolo Reazione a catena: quando inizia su Rai 1 e quali sono le novità proviene da Gossip e Tv.

Casting per 'Reazione a Catena' e 'Detto Fatto' della Rai e per uno spettacolo in tour : Casting ancora aperti per alcuni noti programmi in onda su Rai Uno e su Rai Due, come Reazione a Catena e Detto Fatto. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante spettacolo di genere fantasy, le cui audizioni si terranno poi a Roma e che infine verrà portato in tour nel corso della prossima estate. Casting Rai Sono tuttora attualmente aperte le selezioni per due noti programmi in onda sulle reti della Rai. ...

Liorni risarcito dello "scippo". Per lui arriva "Reazione a catena" : Marco Liorni un anno dopo. Il 54enne conduttore romano condurrà la prossima edizione di "Reazione a Catena", il divertente quiz televisivo di Rai1 in onda nel preserale estivo. E' il sito "Tvblog" ad ...

Rumors Rai : da Liorni a «Reazione a Catena» alla chiusura di «Mezzogiorno in Famiglia» : Massimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniPer i piani alti del Servizio Pubblico sono giorni febbrili, visto che, tra pochi mesi, saranno annunciati i palinsesti autunnali. Negli uffici di viale Mazzini si valuta, si pondera, si scarta, si ricicla, e tutte le notizie sono da prendere con le pinze, perché ...