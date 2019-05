Rally Portogallo 2019 | Thierry Neuville è il più rapido nello shakedown davanti a Meeke e

Rally Portogallo 2019 : Sebastien Ogier favorito principale per il successo - Tanak e Neuville all’attacco per rimanere a contatto in classifica : Ormai è tutto pronto a Paredes per lo Skakedown di apertura dell’attesissimo Rally del Portogallo 2019, settima prova del Mondiale WRC e primo atto del lungo tour europeo che terminerà solo ad ottobre in Catalogna (penultima tappa del campionato). Il round lusitano è uno dei più popolari e antichi presenti attualmente nel calendario del Mondiale Rally, caratterizzato da un mix di prove speciali tecniche e veloci su un fondo ghiaioso ...