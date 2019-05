Raggi | nuovi cestini in ferro per rifiuti in arrivo nel centro di Roma

Mercatone Uno - dal piano di rilancio “oltre i confini” al miRaggio di nuovi soci pronti a investire. Fino al fallimento : Prometteva 25 milioni di investimenti e il raddoppio dei ricavi entro il 2022, garantiva che i dipendenti erano “il vero patrimonio aziendale” e assicurava che la sede a Malta era “legata alla volontà di portare il business di Mercatone uno oltre i confini nazionali, una volta completato il rilancio in Italia”. Sei mesi fa Valdero Rigoni, amministratore delegato della Shernon holding, intervistato dal Sole 24 Ore ...

Raggi : assunzione 816 nuovi dipendenti sinonimo che risanamento prosegue : Roma – “L’opera di risanamento della macchina amministrativa del Campidoglio prosegue con l’assunzione di 816 nuovi dipendenti, ripartiti tra diversi profili, che arriveranno a rafforzare il personale al servizio dei cittadini romani. Si tratta di 515 istruttori amministrativi, 160 istruttori economici e 55 istruttori per i servizi culturali. E poi archeologi, storici dell’arte, geologi, dietisti, esperti di ...

Sostenibilità - Giornata Mondiale del Tonno : Bolton Food (Rio Mare) Raggiunge nuovi traguardi : In occasione della Giornata Mondiale del Tonno, Bolton Food (Rio Mare) – leader nel mercato del Tonno in scatola in Italia e in Europa – da sempre impegnata per la tutela dell’ambiente, presenta i nuovi traguardi raggiunti sulla “giusta rotta” che porta verso l’obiettivo di approvvigionamento 100% sostenibile. Solo nell’ultimo anno, Bolton Food (Rio Mare) è passata dal 12,9% al 18% di Tonno certificato MSC (Marine Stewardship ...

Raggiunti nuovi traguardi nello sviluppo delle batterie a stato solido per smartphone : Un team di ingegneri della Columbia University ha scoperto un metodo per stabilizzare elettroliti solidi in metallo al litio, ovvero batterie allo stato solido L'articolo Raggiunti nuovi traguardi nello sviluppo delle batterie a stato solido per smartphone proviene da TuttoAndroid.