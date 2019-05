Pronostico Tottenham Vs Liverpool | Champions League 01-06-19 e Analisi

Pronostico Tottenham Vs Everton - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Tottenham – Everton, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Tottenham / Everton / Premier League / Analisi – Dopo la fantastica notte di Amsterdam, il Tottenham torna a rituffarsi nella Premier League, dove dovrà difendere il quarto posto negli ultimi 90 minuti del campionato, prima di concentrarsi unicamente sulla finale di Madrid contro il Liverpool. Nel nuovo impianto costruito da ...

Pronostico Ajax Vs Tottenham - Champions League 08-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Ajax – Tottenham, Champions League, Semifinali, Ritorno, Mercoledì 8 Maggio 2019 ore 21.00Ajax / Tottenham / Champions League / Analisi – Mancano 90 minuti prima del grande sogno che separa le 2 formazioni, ovvero all’appuntamento del primo Giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. All’Amsterdam Arena, l’Ajax dovrà difendere l’1-0 dell’andata contro il Tottenham, desideroso di ...

Pronostico Bournemouth Vs Tottenham - Premier League 04-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Bournemouth – Tottenham, Premier League, 37^ Giornata, Sabato 4 Maggio 2019 ore 13.30Bournemouth / Tottenham / Premier League / Analisi – A 2 giornate dal termine della Premier League, il Tottenham ha il primo match-ball per chiudere la questione Champions sul campo del Dean Court, dove l’attenderà il Bournemouth già salvo, ma desideroso di migliorare la classifica e di rifarsi dal 5-0 dell’andata ...

Tottenham-Ajax : probabili formazioni - Pronostico e quote scommesse : Tottenham-Ajax: probabili formazioni, pronostico e quote scommesse Martedì 30 Aprile 2019 alle ore 21:00 si gioca, al Tottenham Stadium di Londra, il match d’ andata tra Tottenham e Ajax valido per le semifinali di Champions League 2019. Tottenham-Ajax: come arriva la squadra di Pochettino Gli Spurs arrivano alle semifinali dopo aver battuto il Manchester City di Guardiola. Il Tottenham di Pochettino, guidato dal capocannoniere ...

Pronostico Tottenham Vs West Ham - Premier League 27-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Tottenham – West Ham, Premier League, 36^ Giornata, Sabato 27 Aprile 2019 ore 13.30Tottenham / West HAM / Premier League / Analisi – Settimana fondamentale per il Tottenham di Pochettino, che potrebbe archiviare il discorso terzo posto già in questo weekend della trentaseiesima giornata di Premier League, in modo da poter preparare nella migliore delle condizioni la doppia storica semifinale di Champions ...

Pronostico Tottenham Vs Brighton & Hove Albion - Premier League 23-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Tottenham – Brighton & Hove Albion, Premier League, Recupero 33^ Giornata, Martedì 23 Aprile 2019 ore 20.45Tottenham / Brighton & Hove Albion / Premier League / Analisi – Martedì sera nel nuovo impianto costruito da poco il Tottenham recupererà la gara casalinga con il Brighton & Hove Albion, che varrà per la trentatreesima giornata di Premier League. Gli Spurs, qualificati in semifinale di ...

Pronostico Manchester City Vs Tottenham - Premier League 20-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Tottenham, Premier League 35^ Giornata, Sabato 20 Aprile 2019 ore 13.30Manchester City / Tottenham / Premier League / Analisi – Poche ore dopo la disputa dei quarti di finale di Champions League, Manchester City e Tottenham si sfideranno nuovamente all’Etihad nell’anticipo di sabato, valido per la trentacinquesima giornata di Premier League, che potrebbe essere decisiva per le ...

Pronostico Tottenham Vs Huddersfield - Premier League 13-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Tottenham – Huddersfield, Premier League 34^ Giornata, Sabato 13 Aprile 2019 ore 13.30Tottenham / Huddersfield / Premier League / Analisi – Nel nuovo stadio londinese, il Totteham cerca punti Champions ospitando l’Huddersfield, già retrocesso in Championship da qualche domenica e fanalino di coda. La trentaquattresima giornata di Premier League potrebbe essere fondamentale per i destini del terzo e ...

Champions League : Tottenham-Manchester City in tv su Sky - Pronostico per i Citizens : Tottenham-Manchester City è il derby inglese valido per l’andata dei quarti di finale Champions League, ai quali gli Spurs parteciperanno per la seconda volta, mentre sarà la terza nelle ultime quattro stagioni per il City e la seconda di fila contro un altro club inglese dopo il Liverpool lo scorso anno. Se la compagine di Pochettino rappresenta fin qui un po’ la sorpresa, la super corazzata di Guardiola è invece una delle grandi candidate a ...

Pronostico Tottenham vs Crystal Palace - Premier League 4-4-2019 info : Pronostico 33a giornata di Premier League, Tottenham vs Crystal Palace, 4-4-2019 e formazioniDal potersi giocare di rincorsa il titolo al dover difendere con le unghie e i denti il quarto posto. E’ bastata una mesata mediocre al Tottenham (tolti i quarti di Champions) a vedere un crollo verticale in Premier e addirittura il quarto posto in pericolo, dopo aver fatto un punto in cinque gare.L’incostanza del Crystal Palace sta invece pian piano ...