Pronostico Shandong Luneng vs Jiangsu Suning | CSL 01-06-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di giovedì 30 maggio 2019) China Super League, 12^ giornata, analisi,di, sabato 1 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Percorso quasi simile in campionato e un’esigenza in comune: quella di muovere la classifica per non perdere il treno dalle prime tre. Loospita lonel 12° turno della China Super League, dopo averlo battuto a domicilio nel quinto turno di FA Cup cinese per 0-1, grazie al gol di Graziano Pellè. Sarà la sfida anche tra l’attaccante italiano e quello brasiliano Alex Texeira, entrambi a quota 9 gol nella classifica marcatori alle spalle dell’israeliano Eran Zahavi (Guangzhou R&F). Le due squadre sono distanziate in classifica di tre punti e si apprestano a sfidarsi con stati d’animo opposti.Come arrivano?Loè imbattuto ...