Pronostici Mondiale U-20 31-05-2019 e Analisi

Pronostici Mondiale U-20 30-05-2019 : I Pronostici e l’Analisi delle gare del Gruppo C e del Gruppo D del Mondiale U-20; Giovedì 30 MaggioPOLONIA / Mondiale U-20 / ANALISI – Anche i Gruppi C e D del Mondiale U-20, in programma in Polonia, volgono al termine con la loro 3^Giornata.Gruppo CNuova Zelanda – Uruguay, ore 18:00La sfida dello Stadion Widzewa Lódz varrà la testa della classifica del raggruppamento.I neozelandesi non hanno mai vinto contro i diretti ...

Pronostici Mondiale U-20 29-05-2019 e Analisi : I Pronostici e l’Analisi delle gare del Gruppo A e del Gruppo B del Mondiale U-20; Mercoledì 29 MaggioMondiale U-20 / POLONIA / Analisi – La Fase a Gironi del Mondiale U-20 volge al termine, soprattutto nei Gruppi A e B, dove ci sarà l’ultima gara anche dell’Italia.Gruppo AColombia – Tahiti, ore 20:30La Colombia ha un solo obiettivo nel match dell’Arena Lublin contro Tahiti, ovvero vincere e sperare in un ...

Pronostici Mondiale U-20 28-05-2019 e Analisi : I Pronostici e l’Analisi delle gare del Gruppo E e F del Mondiale U-20; Martedì 28 MaggioMondiale U-20 / POLONIA / Analisi – Continua il Mondiale U-20 in Polonia, e in questa giornata è il turno del Gruppo E e del Gruppo F, pronti al loro 2° turno.Gruppo EPanama – Francia, ore 18:00La Francia, favorita nel raggiungere la prima posizione in questo raggruppamento, sfiderà allo Zdzislaw Krzyszkowiak Stadium, Panama.I padroni di casa ...

Pronostici Mondiale U-20 27-05-2019 e Analisi : I Pronostici e l’Analisi delle gare del Gruppo C e D del Mondiale U-20; Lunedì 27 MaggioMondiale U-20 / POLONIA – Nella quinta giornata della competizione in Polonia, andranno in scena le gare valide per la 2^Giornata dei Gruppi C e D.Gruppo CHonduras – Uruguay, ore 18:00In questo match, in programma all’Arena Lublin, si sfidano Honduras e Uruguay.I padroni di casa di giornata devono riscattare la pesante sconfitta ...

Pronostici Mondiale U-20 26-05-2019 e Analisi : I Pronostici e l’Analisi delle gare del Gruppo A e B del Mondiale U-20; Domenica 26 MaggioMondiale U-20 / POLONIA – Nella giornata di domenica 26 Maggio andranno in scena le gare valevoli per la 2^Giornata dei Gruppi A e B, con l’Italia che dovrà confermare la vittoria nella prima gara per conquistare la qualificazione alla Fase a Eliminazione Diretta.Gruppo ASenegal – Colombia, ore 18:00Entrambe le squadre vengono da ...

Pronostici Mondiale U-20 25-05-2019 e Analisi : I Pronostici e l’Analisi delle gare del Gruppo E e Gruppo F del Mondiale U-20; Sabato 25 MaggioMondiale U-20/ POLONIA – Il Mondiale U-20 prosegue in Polonia, e questa volta a debuttare sono le squadre appartenenti ai Gruppi E e F, con il debutto di grandi squadre in questo giorno.Gruppo EFrancia – Arabia Saudita, ore 18:00Ad aprire le danze della compagine transalpina sarà la sfida contro gli arabi nel match in programma ...

Pronostici Mondiale U-20 24-05-2019 e Analisi : I Pronostici e l’Analisi delle sfide del Gruppo C e del Gruppo D del Mondiale U-20, in programma Venerdì 24 MaggioLa seconda Giornata del Mondiale U-20, in programma venerdì 24 Maggio, mette in mostra alcune sfide interessanti di altri due raggruppamenti, che andremo ora a visionare.Gruppo CHonduras – Nuova Zelanda, ore 18:00A dare il là al Gruppo C saranno queste due squadre che si sfideranno all’Arena Lublin della ...