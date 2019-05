Precipita da hotel Roma | vittima ad Film Commission Piemonte

ilfogliettone

(Di giovedì 30 maggio 2019) L'amministratore delegato dellaTorino, Paolo Stefano Tenna, 47 anni, è morto all'alba ando da una finestra al quarto piano di un albergo del centro della Capitale, l'"Mascagni" di Via Vittorio Emanuele Orlando, nel quale risiedeva da ieri. Sul posto - in piazza San Bernardo, sulla quale affaccia la finestra della camera - sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro, su segnalazione di alcuni passanti. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, anche attraverso le telecamere di sorveglianza dell'albergo.Intanto, i pm diindagano per istigazione al suicidio. Il procedimento e' al momento contro ignoti: i magistrati hanno disposto l'autopsia. "L'improvvisa scomparsa di Paolo Tenna ci lascia sgomenti. Un uomo dinamico, positivo, che ha fatto moltissimo per lo sviluppo del sistema cinema nella nostra citta'. Un apporto ...

TorinoNews24 : Precipita da hotel - Muore a soli 47 anni l'ad della Film Commission Torino... - venti4ore : Precipita da hotel a Roma, vittima ad Film Commission Piemonte - crispadafora : RT @Corriere: Precipita dal quarto piano dell’hotel: morto Paolo Tenna, ad della Torino film commis... -