PlayStation Plus | ecco gli ottimi giochi gratuiti di giugno

Apex Legends : gli utenti PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente un pacchetto di oggetti cosmetici : Gli abbonati al servizio PlayStation Plus hanno l'opportunità di riscattare gratuitamente uno speciale pacchetto di oggetti cosmetici in Apex Legends. Il pacchetto è chiamato "Play Pack" ed include sei oggetti da usare durante le partite.Come riporta VG247, il pacchetto è gratuito ed include due skin per Lifeline e Mirage, due banner per gli stessi personaggi e due nuove skin per le armi Eva-8 ed R-99. Se siete interessati potete riscattare il ...

Ipotesi PlayStation Plus di giugno 2019 : sono questi i nuovi giochi PS4 gratis? : Sony non ha ancora annunciato i PlayStation Plus di giugno 2019. E questo è un fatto. Un altro fatto è che sono già in tantissimi i possessori di una PlayStation 4 a chiedersi quale sarà la selezione gratuita del colosso giapponese per il prossimo mese. Per chi non lo sapesse, si tratta di due videogiochi regalati dall'azienda dagli occhi a mandorla a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - indispensabile anche per giocare online e ...

Sony svela i PlayStation Plus di maggio 2019 - ecco i giochi PS4 gratis del mese : Sony ha finalmente annunciato in via ufficiale i giochi PlayStation Plus di maggio 2019. Si tratta, come da tradizione, di due videogame per PlayStation 4 che tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno mettere in download gratuito dallo Store online del colosso nipponico. Naturalmente senza sborsare alcun costo aggiuntivo ad eccezione di quello - mensile, trimestrale o annuale - dell'abbonamento. Dopo il reveal della rivale ...

Pronti per i PlayStation Plus di maggio 2019 - quali sono i giochi gratis per PS4? : I fedelissimi Sony attendono con impazienza l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di maggio 2019. Come accade ogni mese ormai da anni, anche per il prossimo il colosso giapponese regalerà a tutti gli utenti PlayStation 4 una manciata di titoli. A patto che gli utenti siano per l'appunto abbonati al servizio PlayStation Plus, che permette allo stesso tempo di godersi al meglio i propri videogame multiplayer preferiti e di utilizzare a proprio ...

PlayStation Plus Rewards : online la nuova edizione della piattaforma : A partire da oggi, lunedì 15 aprile, tutti gli abbonati PlayStation Plus potranno accedere a offerte esclusive attraverso la nuova edizione del programma PS Plus Rewards.Il servizio, completamente rinnovato, si arricchisce di tante novità, con l'introduzione di contest e iniziative speciali dedicate agli utenti iscritti a PlayStation Plus. L'edizione 2019 offrirà inoltre agli abbonati numerosi vantaggi e sconti esclusivi, grazie ai prestigiosi ...

Una imperdibile offerta per 12 mesi di PlayStation Plus : Se siete alla ricerca dell'occasione giusta per rinnovare il vostro abbonamento a PlayStation Plus o per sottoscriverlo, questa potrebbe fare al caso vostro.Come possiamo vedere infatti, su Amazon Italia il codice per 12 mesi di PlayStation Plus è in offerta a 44,99 euro al posto dei canonici 59,99 euro. Si tratta sicuramente di un'ottima occasione per rinnovare la propria sottoscrizione al servizio online PlayStation.Segnaliamo inoltre che ...

