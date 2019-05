Playoff Serie B | Cittadella-Verona 2-0 | una doppietta di Diaw fa sognare la Serie A ad ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia corsara a Cremona - la Reyer vince gara-1 con uno straripante Mitchell Watt : In ventiquattr’ore sono già saltati i campi delle prime due classificate in gara-1 delle semifinali scudetto: dopo il sacco di Milano compiuto da Sassari, è l’Umana Reyer Venezia a espugnare il PalaRadi di Cremona, battendo la Vanoli per 80-87 con una grande seconda metà di gara. Gli uomini di Walter De Raffaele, che recuperano in extremis Stefano Tonut, ma sono sempre senza Paul Biligha, si giovano in particolare dei 22 punti di ...

Playoff Serie A – Colpo in trasferta per Venezia - Cremona cade al PalaRadi : Watt on fire con 22 punti : Venezia sbanca il PalaRadi di Cremona e si porta in vantaggio nella Serie: Mitchell Watt decide Gara-1 della semifinale Playoff firmando 22 punti Dopo la sconfitta di Milano al Forum contro Sassari, anche nella seconda semifinale dei Playoff di Serie A il fattore campo non incide. Il PalaRadi di Cremona viene conquistato per una notte da Venezia che firma il colpaccio in trasferta e si porta in vantaggio nella Serie. Cremona chiude il ...

Serie B - dove vedere la finale Playoff Cittadella-Verona in Tv : Si gioca questa sera la finale di andata del Playoff di Serie B con protagoniste Cittadella ed Hellas Verona da cui uscirà nella duplice sfida il nome della squadra che otterrà la promozione in Serie A. Brescia e Lecce hanno già ottenuto l’importante lasciapassare e ora anche una delle due squadre venete non vogliono lasciarsi […] L'articolo Serie B, dove vedere la finale Playoff Cittadella-Verona in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona alla sua prima semifinale - Venezia per cominciare bene in trasferta : Questa sera, alle ore 20:45, al PalaRadi si scriverà un pezzo di storia della pallacanestro italiana: per la prima volta la Vanoli Cremona sarà impegnata in una Serie di semifinale scudetto. Per l’occasione, arriva l’Umana Reyer Venezia, al suo quinto approdo al penultimo atto consecutivo. Nei quarti di finale la Vanoli ha saputo avere ragione dell’Alma Trieste con una grande prestazione in gara-4 in terra giuliana, ...

Playoff Serie A – L’Olimpia Milano stecca ancora : Sassari trionfa in Gara-1 : L’Olimpia Milano sconfitta in Gara-1 contro Sassari, come già accaduto nella prima sfida della Serie contro Avellino: coach Pozzecco si gode un super Stefano Gentile da 26 punti Come già accaduto in Gara-1 del turno precedente contro Avellino, L’Olimpia Milano inizia con il piede sbagliato la Serie contro Sassari. La formazione Campione d’Italia in carica sarà costretta ad inseguire ancora una volta, contro un ottimo Sassari capace di ...

RISULTATI Playoff Serie C/ Andata quarti : Piacenza show - Lodi salva il Catania! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C, 2urno fase nazionale: vittorie esterne di Piacenza e Pisa mentre il Catania e la Feralpisalò ottengono un pareggio.

Risultati Serie C - diretta live Playoff : vantaggio Trapani - Pisa e Piacenza : Risultati Playoff e Playout Serie C – Si giocano le partite di andata dei Playoff di Serie C. Sfide importantissime valide peri quarti di finale. Nel weekend si disputa anche il Playout. Spiccano i due derby Arezzo Pisa e Catania-Trapani. Entrano in scena anche Triestina e Piacenza rispettivamente contro FeralPisalò e Imolese. Risultati Playoff Serie C Ore 20,30 Arezzo-Pisa ...

LIVE Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : inizia la serie - prima sfida incertissima : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

Pronostico Cittadella Vs Verona - Playoff Serie B 30-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Cittadella – Verona, Serie B, Playoff, Finale, Andata, Giovedì 30 Maggio 2019 ore 21.00Cittadella / Verona / Serie B / Analisi – I Playoff della Serie B 2018/19 sta per assegnare la terza e ultima squadra che, assieme a Brescia e Lecce, salirà nella massima Serie. Domani sera al Tombolato, Cittadella e Verona si sfideranno nel terzo derby stagionale, che potrebbe far entrare nella storia i padroni di casa, ...

Playoff Serie C - le probabili formazioni delle gare di andata dei quarti di finale : probabili formazioni Playoff Serie C – Si giocano questa sera alle 20,30 le gare di andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Partite che si preannunciano molto equilibrate. Spiccano i due derby Arezzo Pisa e Catania-Trapani. In Toscana va in scena un match tra due squadre molto in forma: l’Arezzo ha eliminato Novara e Viterbese, il Pisa ha avuto la meglio sulla Carrarese. Catania-Trapani sembra una finale anticipata. ...

Playoff Serie C - i pronostici di CalcioWeb : il Piacenza può ipotecare il passaggio del turno : Playoff Serie C – Si giocano le semifinali d’andata valide per i Playoff di Serie C, la stagione è ormai entrata nella fase decisiva e si decidono le due squadre promosse nel campionato cadetto. La partita più interessante e che preannuncia maggiore spettacolo è sicuramente quella tra Catania e Trapani, derby siciliano che promette grande spettacolo tra due squadre attrezzate per il salto di categoria. Parte nettamente favorito ...