Playoff Serie A – Colpo in trasferta per Venezia | Cremona cade al PalaRadi | Watt on fire

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019)sbanca ildie si porta in vantaggio nella: Mitchelldecide Gara-1 della semifinalefirmando 22 punti Dopo la sconfitta di Milano al Forum contro Sassari, anche nella seconda semifinale deidiA il fattore campo non incide. Ildiviene conquistato per una notte dache firma il colpaccio ine si porta in vantaggio nellachiude il primo tempo in vantaggio 40-37, ma nella ripresaesce dagli spogliatoi con grande impeto vincendo entrambi i quarti rimanenti (19-27 e 21-23) chiudendo la gara 80-87 dopo il suono della sirena. Decisiva per i lagunari la prova di Mitchellautore di 22 punti.L'articoloA –inperaloncon 22 punti SPORTFAIR.

Corriere : Salvare la @SerieA dalla noia si può. Come? @MaxGramel ha una 'modesta proposta': quella dei playoff. E la racconta… - ideaRACatania : Ringraziamo per il contributo video??. Ciak ?? si gira. Dal??Massimino atmosfera e sostegno????da Serie A nel match????… - cuochifuorisede : Risultato finale @ascittadella73 2 @HellasVeronaFC 0. Per questa finale di andata di playoff @Lega_B Riuscirà il Ci… -