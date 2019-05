huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) La Guardia di Finanza sta perquisendo l’abitazione del pubblico ministero Lucaperdalla procura di Perugia. A dare per primo la notizia è il Corriere della Sera. Il magistrato in servizio a Roma è finito sotto inchiesta per aver ricevuto regali dall’imprenditore Fabrizio Centofanti e adesso è al centro di un inchiesta avviata per verificare pressioni e dossieraggi che sarebbero stati effettuati per condizionare la nomina del nuovo procuratore di Roma dopo l’uscita di Giuseppe Pignatone.Ierisi è difeso da accuse, definite “infamanti”. Mai interferito sulle scelte del Csm, e in particolare su quella del nuovo procuratore di Roma, e “mai baratterei il mio lavoro e la mia professione per alcunchè”. L’ex consigliere del Csm e pm romano Luca, che è ...

nick__67 : RT @HuffPostItalia: Perquisita casa del pm Palamara, indagato per corruzione - HuffPostItalia : Perquisita casa del pm Palamara, indagato per corruzione -