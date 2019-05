Per Rixi è il giorno della sentenza Una condanna riapre lo scontro Lega-M5S

Rixi - il giorno del giudizio : Per ventimila euro rischia condanna e poltrona : Oggi la sentenza sulle " spese pazze", il procuratore Pinto ha chiesto tre anni e 4 mesi per l’attuale viceministro leghista. Imputati altri 22 consiglieri ed ex

Governo - Di Battista : “Rixi? Se condonnato non posso pensare Salvini mandi tutto a carte quarantotto Per difenderlo” : “Che Rixi, se condannato, si debba dimettere non lo dice solo il contratto ma la morale comune. Io non posso pensare che Salvini, dopo aver vinto le elezioni, possa mandare tutto a carte quarantotto con la lettera Ue, una manovra complicata, per difendere un condannato”. Lo afferma Alessandro Di Battista, al termine della lunga assemblea M5s. “Anche oggi ho visto che Salvini parlava di me, non ho capito perché debba essere la ...

"Mi danno già tutti Per condannato - sono arrabbiato nero" - dice Rixi : "La condanna per me è scattata sette anni fa, quando questa storia è iniziata. Come affronto il processo? Come una scalata col maltempo. Se devo arrivare in cima, ci arrivo". Così al Corriere della Sera il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, imputato per peculato nell'inchiesta sulle cosiddette spese pazze in Regione Liguria. "sono diventato Danzica", afferma, "è surreale. Mi danno già tutti per condannato, sono ...

Caso Rixi - la Lega ormai sfida aPertamente il M5s : "Resta anche se condannato" : "Faccio quello che decide Salvini" dice il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, a proposito di sue eventuali...

Salvini : «Piano da 30 miliardi Per la Flat tax. Finito il tempo delle letterine Ue». Nuovo scontro Lega-M5S su Rixi : Matteo Salvini parla soprattutto delle ricadute economiche sull'Italia dopo il voto delle Europee che ha regalato il 34% dei consensi al Carroccio. «Il tempo delle letterine e dei...

Rixi - se condannato Per peculato via dal governo : è scritto nel contratto. Ma la Lega : “Resterà al suo posto in ogni caso” : Il contratto di governo parla chiaro: dell’esecutivo M5s-Lega non possono fare parte condannati, anche in primo grado, per il reato di peculato. Esattamente la stessa situazione in cui rischia di trovarsi Edoardo Rixi da giovedì prossimo. Nonostante tutto, però, la Lega batte i punti sul tavolo. E blinda il sottosegretario ai Trasporti: anche in caso di condanna Rixi rimarrà al suo posto. In questo modo il Carroccio, però, violerebbe il ...

Caso Rixi - Luigi Di Maio : “Le tensioni nel governo salgono Per le inchieste sulla corruzione” : Le inchieste sulla corruzione tornano ad agitare il governo. Il prossimo 30 maggio sarà emessa la sentenza per Edoardo Rixi, l'ex consigliere regionale leghista coinvolto nell'inchiesta "spese pazze" in Liguria, ora viceministro ai Trasporti. Luigi Di Maio ha confermato l'intransigenza del M5S in Caso di condanna: "Chiederemo la rimozione. Non c'è spazio per la corruzione al governo del cambiamento".Continua a leggere

Luigi Di Maio - la bomba del leghista Rixi : "Fa pressioni sulle procure Per farmi condannare" : Dopo Armando Siri, il nuovo fronte di guerra politico-giudiziaria tra M5s e Lega è Edoardo Rixi. leghista, viceministro alle Infrastrutture e a processo per le "spese pazze" dei consiglieri della Regione Liguria. Il 30 maggio arriverà la sentenza, ma Luigi Di Maio minaccia già di "dimissionarlo". Le

LIVE Ginnastica artistica - Serie A : Finale in DIRETTA. Brixia Per lo scudetto - le Fate e le big italiane vogliono brillare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al Mandela Forum di Firenze andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre: nel capoluogo toscano si assegnano gli scudetti e si definiranno le retrocessioni in cadetteria. Si preannuncia grande spettacolo per l’ultima gara prima della lunga estate che condurrà ai Mondiali, si torna in pedana dopo gli Europei di ...