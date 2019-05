Per la satira su Salvini con il rosario Charlie Hebdo fa bestemmiare Gesù

Non è bello fare satira sulla vita privata delle Persone! La stoccata di Carmen Russo a Luciana Littizzetto : La showgirl Carmen Russo ha risposto, a "Vieni da me", ad alcune battute lanciate sulla sua maternità dalla comica Luciana Littizzetto. In una delle nuove puntate di "Vieni da me", si è presentata nelle vesti di ospite la showgirl Carmen Russo. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha concesso un'intervista esclusiva al talk-show condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1. Nel corso del suo intervento la showgirl ha confidato al pubblico le ...

Gene Gnocchi e la satira politica : "Andrebbe ripensata - le coPertine politiche stanno tirando la corda" : La satira politica in tv? Secondo Gene Gnocchi, andrebbe ripensata. Il comico si occupa ormai da tempo della copertina satirica di DiMartedì, il talk di Giovanni Floris, eppure pensa che questo Genere di appuntamenti andrebbero modificati in favore di formule nuove. Ecco il suo pensiero, dalle pagine del quotidiano Libero:"(A DiMartedì, ndr) Mi trovo benissimo, ho una bella visibilità e ho sempre fatto quello che volevo. Ma... bisogna ...

I tedeschi scherzano sul neoliberismo e ci suPerano pure nella satira : Se volete una cartina di tornasole del motivo per cui la Germania domina l’Europa, dovete dare un occhio (anche) al livello della sua comicità. Ciò di cui un paese sa ridere è uno specchio di ciò che quel paese, a tutti gli effetti, sa. Non si può ridere, infatti, di ciò che si ignora. Affinché la potenza evocativa di una battuta si sprigioni, sono indispensabili due requisiti: un autore satirico consapevole delle sfumature ridicole di un ...

La caduta dell’imPero americano - dal regista de Le invasioni barbariche un polar venato di commedia e satira sociale : Denys Arcand è tornato. Dal 24 aprile nelle sale italiane arriva La caduta dell’impero americano. 14esimo lungometraggio in oltre cinquant’anni di carriera del regista canadese, québécois, che vinse addirittura l’Oscar per il miglior film straniero nel 2003 per Le invasioni barbariche. La caduta dell’impero americano va a chiudere un’ideale trilogia “sull’impero” iniziata nel lontano 1986 con Il declino dell’impero americano, continuata appunto ...

Charlie Hebdo - vignetta macabra su Notre Dame/ Insulti social Per satira su incendio : Charlie Hebdo, vignetta macabra su incendio cattedrale di Notre Dame: la rivista sommersa di Insulti sui social per la satira sul rogo

Così gli OPeristi Anonimi trasformano in satira il Matrimonio al convento : Come prendere un'opera di Prokofiev interessantissima ma dall'intreccio assurdamente convenzionale e trasformarla in una satira appassionata su chi dell'opera ha fatto la propria nevrosi. Il doppio ...