Per comprare in Europa servono 15 anni di stipendi | in Italia 12 | Parigi e Londra le più

Casa : Per comprare in Europa servono 15 anni di stipendi - in Italia 12 : Il costo delle abitazioni nelle grandi città, in rapporto al reddito disponibile, è aumentato negli ultimi anni. Le più care sono Amsterdam, Londra e Parigi. Meno impegnative Roma e Milano, Lisbona la più a buon mercato...

Facebook lancia la funzione Film Per avere informazioni sugli spettacoli e comprare biglietti : Da mercoledì 29 maggio, in Italia, è disponibile su Facebook la funzione Film: già lanciata in Usa, Regno Unito e Canada, consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze e condividere l’esperienza via social. Per provare la funzionalità bisogna accedere al menu generale e selezionare l’icona con l’immagine di una bobina cinematografica. A quel punto appariranno due sezioni: Film, con l’elenco degli spettacoli in ...

Facebook lancia la funzione Film Per avere informazioni sui film e comprare biglietti : Da mercoledì 29 maggio, in Italia, è disponibile su Facebook la funzione film: già lanciata in Usa, Regno Unito e Canada, consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze e condividere l’esperienza via social. Per provare la funzionalità bisogna accedere al menu generale e selezionare l’icona con l’immagine di una bobina cinematografica. A quel punto appariranno due sezioni: film, con l’elenco degli spettacoli in ...

Microfono Per podcast : i migliori da comprare : Negli ultimi tempi è nato un nuovo trend che sembra essere in rapida ascesa. Una di quelle cose che esistono da sempre, ma che in un certo periodo storico acquistano tantissimo successo e conquistano ilo leggi di più...

Vendo il mio plasma due volte a settimana Per comprare vestiti! Carisa Barker è dipendente dallo shopping : Carisa Barker, 20 anni, ha guadagnato quasi 3mila euro vendendo il suo plasma ogni settimana. Donare il plasma per fare shopping sfrenato. È questa l'idea che ha avuto Carisa Barker, una 20enne dello stato dello Utah, negli Usa. La studentessa è da circa un anno che va almeno due volte a settimane a donare il plasma sanguigno per arrotondare il suo stipendio da babysitter. "Dono due volte a settimana. Ottengo 20 dollari la prima volta e 50 ...

Portatile Per studiare : quale comprare : In questo articolo costantemente aggiornato vi parleremo del migliore Portatile per studiare presente sul mercato. Cercheremo di proporvi dei prodotti adatti per tutte le esigenze e tutti i tipi di studio. Se volete una guida leggi di più...

Portatile Per Università : i migliori da comprare : Trovare un Portatile per Università non è sicuramente semplice, tanti hanno limiti di budget ben precisi, e soprattutto ogni Università richiede un determinato livello di potenza di elaborazione. Per questo motivo è importante acquistare un leggi di più...

Alonso respinge l’idea McLaren di comprare un sedile Per la Indy500 : Fernando Alonso ha detto no all’idea del boss McLaren Zak Brown di “comprargli” un sedile per farlo correre domenica nella Indy 500. Grande l’imbarazzo della Casa britannica per non essere riuscita a permettere allo spagnolo di qualificarsi, proprio a causa delle debolezze della macchina. “Fernando non ha sbagliato niente“, ha detto Brown all’Associated Press. “Ha […] L'articolo Alonso ...

Giovane coppia - 19 anni lei e 21 lui - vende il proprio figlio nato da sei giorni - Per comprare un cellulare : Una Giovane coppia cinese (19 anni la madre e 21 il padre) della zona di Chongqing è accusata di avere venduto il figlio, nato da appena sei giorni, per 2.500 yuan (circa 247 euro), allo scopo di comprare un telefono cellulare. La polizia è stata avvertita da dei testimoni venuti a conoscenza della vendita: l’acquirente sarebbe stato un 43enne, che però sarebbe in realtà solo un intermediario, dato che stava già tentando di rivendere il ...

Miglior macchina Per Caffè americano : quale comprare : Troppe volte nel nostro Paese il Caffè americano viene denigrato, appellandoci al fatto di essere dei veri e propri pionieri del Caffè espresso. Tuttavia la macchina per Caffè americano è studiata appositamente per preservare quanto leggi di più...

Troppa incertezza Per comprare casa : Nel mese di aprile le domande di mutui per l’acquisto di abitazioni sono diminuite del 10,8 per cento, calo che conferma e appesantisce la frenata registrata nel primo trimestre dell’anno (-7,9 per cento). Il dato – diffuso venerdì dal sistema di informazioni creditizie Crif – risulta sorprendente r

L'Europa vola a Prato (e non più in Cina) Per comprare il pronto moda cinese : I commercianti tedeschi, francesi e spagnoli non hanno più bisogno di imbarcarsi su un aereo, raggiungere la Cina, scegliere il campionario, ordinare la produzione e ritirarla a domicilio per poi venderla. Per accorciare la filiera, guadagnare tempo e denaro, basta atterrare in aereo a Firenze, percorrere una ventina di chilometri e fiondarsi nel macro lotto 2 di Prato, 150 ettari alla periferia della città dove operano oltre 400 micro ...

Siamo riusciti a comprare su Facebook pubblicità Per un partito fantasma alle Europee : Il logo di Riformeuropa, il finto partito che ha ottenuto di poter fare pubbllcità online su Facebook per le elezioni Europee 2019 Come giudichereste un partito che si candida alle elezioni Europee proponendo di regalare ai deputati “scatole di mattoncini Lego”, per esercitarsi a rimontare le istituzioni comunitarie? O che vorrebbe installare nei palazzi del potere di Bruxelles “porte scorrevoli”, per scongiurare il fenomeno delle porte ...

Calcio - lascia il campo e va a comprare alcolici. Poi beve e fuma in panchina : “Era ubriaco - squalificato Per 5 giornate” : Ha lasciato la panchina durante la partita è andato al bar e, una volta tornato, ha iniziato a sorseggiare una bevanda alcoolica e a fumare. Per questo è stato espulso e squalificato per 5 giornate. Anche perché, sostiene l’arbitro nel referto, era in “stato di evidente ubriachezza”. È accaduto nel campionato provinciale di Terza Categoria di Calcio nel Piacentino durante la partita tra il Perino Calcio e il Gropparello. La ...