Pensioni | 150mila statali al palo |  manca il decreto per l’anticipo del Tfs

(Di giovedì 30 maggio 2019) Scaduti i termini per il provvedimento attuativo, manca ancora la firma sulla convenzione Abi. Oltrei pensionandi del settore statale interessati a un anticipo detassato fino a 45mila euro...

