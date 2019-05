Pediatria | ragazze 3 volte più a rischio dipendenza da smartphone

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sempre con il telefonino in mano, tra chat, vocali su WhatsApp, aggiornamento dello stato su Instagram, post e boomerang: molti giovanissimi italiani usano loin maniera compulsiva. Un pericolo tremaggiore per le. Ma come distinguere ladalla semplice abitudine? “Laè favorita dal facile accesso agliin qualunque momento della giornata e in ogni luogo, ed è associata a sbalzi d’umore, isolamento, perdita del controllo, ansia, astenia e depressione“, spiegano gli esperti della Società italiana di, che hanno presentato un Position Statement sui ragazzi da 11 a 17 anni in occasione del 75.mo Congresso italiano dia Bologna. In generale, lesono le più esposte, ilper loro è 3maggiore rispetto ai ragazzi perché trascorrono più tempo sui media device soprattutto alla ...

