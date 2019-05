Partnership Twitter-Sky per i Mondiali femminili | highlights sui social

calcioefinanza

(Di giovedì 30 maggio 2019) Mancano ormai poco meno di 10 giorni all’inizio del ​Campionato mondiale di calcio femminile ​che si terrà in Francia da venerdì 7 giugno a domenica 7 luglio 2019. Saranno 52 le partite che vedranno affrontarsi le 24 squadre di tutto il mondo, tra cui la nazionale italiana, guidata dalla ct Milena Bertolini, che dopo 20 … L'articolo-Sky per isui

BlackcapitanJ : RT @CalcioFinanza: Partnership Twitter-Sky per i Mondiali femminili: highlights e contenuti esclusivi sui canali social - p64389000hamdf : RT @CalcioFinanza: Partnership Twitter-Sky per i Mondiali femminili: highlights e contenuti esclusivi sui canali social - CalcioFinanza : Partnership Twitter-Sky per i Mondiali femminili: highlights e contenuti esclusivi sui canali social… -