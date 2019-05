Parla mister Ancelotti | “Di Napoli amo il clima | la socialità che ha la gente Non sono

forzazzurri

(Di giovedì 30 maggio 2019)die della sua esperienza in azzurro Il tecnico delCarlohato ai microfoni di OttoChannel, in particolare della sua esperienza in azzurro. Queste le parole del: “Il mio rapporto conè normale, vivo la città come la posso vivere. Passo molto tempo fuori città, a Castel Volturno, e quando rientro la sera l’unica cosa che mi godo diè qualche ristorante o pizzeria, non è che esco molto molto, passo molto tempo davanti alla televisione, poi esco volentieri con gli amici ed i miei figli. Cosa amo di più di? Mi piace molto il, l’ambiente, lache ha la, la vista. Cosa non tollero? Io tollero tutto, ma questa città potrebbe essere più bella con qualche piccolo accorgimento, un po’ di senso civico in più da parte di tutti, ma questo è un po’ il problema ...

