Paolo Tenna, trovato morto a Roma il manager del cinema piemontese

Tanti i messaggi di cordoglio, a partire da quello del sottosegretario con delega al Cinema, Lucia Borgonzoni, che a nome di tutto il Mibac ha espresso vicinanza ai familiari. “L'improvvisa scomparsa di Paolo Tennaci lascia sgomenti”, ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Torino, Francesca Leon, che lo ha ricordato come “un uomo dinamico positivo che ha fatto moltissimo per lo sviluppo del sistema cinema nella nostra città”. L’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, lo ha definito uno dei “protagonisti del successo del sistema cinema piemontese”. Si stringono attorno alla famiglia anche dalla Film Commission, con la quale Tenna stava sviluppando diversi progetti per portare in Piemonte nuove produzioni cinematografiche.



Gli inquirenti, una volta effettuati i rilievi sul corpo, ritrovato stamane alle sei del mattino in piazza San Bernando nel centro della Capitale, escludono che si possa essere trattato di un omicidio. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella del suicidio, ma non si scarta neppure quella dell’incidente, visto che nella sua stanza non sono stati trovati biglietti d'addio. Sul caso, comunque, sta indagando la procura di Roma. Il fascicolo aperto a carico di ignoti è per istigazione al suicidio, mentre nelle prossime ore verrà effettuato l'esame autoptico sul corpo.



La carriera di Tenna nel settore dell’advertising, e poi in quello del cinema, inizia a 24 anni, quando fonda la sua prima società e assieme a Ricky Tognazzi e vince il premio Pubblicità Progresso con il miglior spot sulle tematiche sociali. Con Tognazzi e la moglie Simona Izzo, fonda una società di product placement, la Top Time, con la quale ottiene numerosi riconoscimenti. Dal 2010 inizia l’avventura con la Film Investimenti Piemonte che lo porterà nel 2013 ad entrare nel Cda della Film Commission Torino Piemonte.

