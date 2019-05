Panchina Roma | c’è un nome nuovo | ieri incontro con Mihajlovic

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Di certo c’è solo l’addio con Claudio Ran. Per il resto, in casaè tutto un grande rebus. Giornata frenetica quella di oggi, giornata insolita in cui non si è parlato d’altro che della bomba lanciata questa mattina da Repubblica. Nel frattempo, prosegue il ‘casting’ dei giallorossi per la scelta del prossimo allenatore. Sfumati Conte e Gasperini, sono diversi i nomi in ballo, ma ne spunta uno. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti,si è svolto uncon il tecnico serbo Sinisa. La tentazione è quella di una scelta di rottura, con un tecnico che sa gestire situazioni complesse e che non avrebbe timore a tornare adove ha militato come giocatore dal 1992 al 1994. Laperò, come detto, tiene comunque in piedi altri nomi, tra cui quello di Giampaolo. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ...

