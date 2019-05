calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019)– “Non riuscirei mai ad andar via daper una squadra di pari livello, ne abbiamo gia’ parlato e i miei dirigenti lo sanno”. Percorso strepitoso per Fabioche ha portato ildalla Serie C alla Serie A, in un’intervista rilasciata a Sky Sport 24 l’ex centrocampista spiega che non intende lasciare, ma aggiunge: “Se, anche grazie al lavoro che mi ha permesso di fare ile quindi sarebbe anche un premio per loro, dovesse esserci l’ipotetico interesse di un club che possa garantirmi un futuro negli anni ne parlerei con la societa’, in maniera molto serena”. Calciomercato, si lavora per il centrocampo: spuntano due nomi importanti. Intanto c’è l’ipotesi di un clamoroso ritorno CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo...

CalcioWeb : Panchina #Lecce, #Liverani spaventa i tifosi - marco__lecce : RT @BiRaskolnikov: Scene da terza categoria a San Siro, dalla panchina interista buttano un secondo pallone in campo. L’antisportività il l… - PianetaLecce : #Lazio, il post Inzaghi non è solo Liverani -