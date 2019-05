Pamela Prati e il virus Mark Caltagirone | parlano la vittimologa e la

Pamela Prati resta in silenzio a Chi l'ha visto - : Marina Lanzone L'ospitata della showgirl nel programma condotto da Federica Sciarelli ha stupito al contrario. La Prati era visibilmente commossa, ma non ha preso mai la parola. L'idea non è piaciuta ai fan della trasmissione Lacrime e silenzio sono stati gli ingredienti della puntata di ieri di Chi l’ha visto, dove è stata ospite Pamela Prati. La showgirl, con grande sorpresa di tutti, non ha detto una parola e ha solo presenziato ...

Pamela Prati ospite di Federica Sciarelli : per lei poche riprese e ascolto in silenzio : "Criticateci, ma dopo aver visto questo programma, dopo aver fatto con noi un percorso, complicato ma necessario, perché ci sono donne e anche uomini che stanno per essere truffati da qualcuno che è nascosto dietro una fotografia rubata". Con queste parole, la giornalista Federica Sciarelli ha avviato la puntata di ieri sera del programma Chi l'ha visto?, contestata sul nascere per la clamorosa presenza in studio, annunciata un paio di giorni ...

Caso Pamela Prati : è successo durante il ‘Live’ di Barbara D’Urso : Solo poche ore fa è andata in onda l’undicesima puntata di Live Non è la D’Urso, e tanti sono stati i colpi di scena nel corso della serata. Ancora una volta il talk in prime time di Barbara D’Urso ha dominato la serata, confermandosi come uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani. A tenere banco, ancora una volta, il ‘Caltagirone gate’, ovvero il matrimonio fake tra Pamela Prati e Mark Caltagirone con tutti gli annessi e ...

Eliana Michelazzo - Verissimo e la durissima replica sul caso Pamela Prati : dopo la D'Urso - nuovo scossone : Non si placa il Prati-gate. Ieri Eliana Michelazzo è stata ospite di Barbara D'Urso ma ha detto qualche parola di troppo. “Tengo a precisare", dice l'ormai ex agente di Pamela Prati, "che l’accordo di riservatezza, firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo, è nato ed stato proposto da me per tut

Pamela Prati - l'allarme dell'avvocato : «Potrebbero esserci suoi video hot realizzati per Mark Caltagirone» : Pamela Prati, il giallo continua. L'avvocato Irene Della Rocca, suo legale, è intervenuto a Storie Italiane per commentare gli ultimi fatti accaduti. La conduttrice Eleonora Daniele le ha...

Pamela Prati rompe il silenzio e pubblica il primo messaggio su Instagram : “Un momento drammatico” : Dopo un lungo silenzio social, Pamela Prati ha pubblicato un messaggio nelle sue storie di Instagram poco prima di andare in onda su Rai3 ospite (muta) di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?. “Grazie di cuore a tutti voi – scrive la Prati – che in questo momento drammatico, con le vostre manifestazioni d’affetto, mi date un abbraccio di conforto e comprensione. Ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho ...

Pamela Prati fa scena muta a 'Chi l'ha visto?' : la Sciarelli parla di truffe amorose : Grande curiosità sulla partecipazione di Pamela Prati a "Chi l'ha visto?". Dopo la polemica nata sul web per la decisione della Rai di ospitare la showgirl dopo la confessione fatta a Verissimo, Federica Sciarelli ha giustificato il tutto in diretta ieri sera. Mentre su Canale 5 Barbara D'Urso si 'scagliava' contro la donna e le bugie che avrebbe raccontato, quest'ultima non proferiva parola nella trasmissione della concorrenza. La donna, oltre ...

Ascolti tv - dati Auditel di mercoledì 29 maggio : vince Pamela Prati su Canale 5 e Rai 3 : Barbara d’Urso con la puntata monografica sul caso Pamela Prati, le rivelazioni fatte dalla madre del bambino spacciato per Sebastian Caltagirone ed Eliana Michelazzo che scopre in diretta a chi appartengono in realtà le foto del marito fantasma Simone Coppi si è aggiudicata il mercoledì sera in tv. Ma è Chi l’ha visto? che grazie alla sola presenza in studio di Pamela Prati guadagna spettatori e share rispetto alla settimana ...

Ascolti Tv : tra «Chi l’ha visto?» e «Live-Non è la D’Urso» a vincere (davvero) è Pamela Prati : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Se ce lo avessero detto un anno fa probabilmente non ci avremmo creduto: la televisione italiana pende dalle labbra di Pamela Prati. Succede a causa del cosiddetto «Prati-Gate», delle nozze inventate con l’altrettanto inventato Mark Caltagirone e del presunto triangolo formato da Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e la stessa Prati che avrebbe ...

Barbara D'Urso "furente" con Pamela Prati - violento sfogo in diretta : "Ora mi inc*** - vieni qui a dirmelo" : È "furente", Barbara D'Urso. L'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è stata dedicata ancora al caso Pamela Prati - Mark Caltagirone e la conduttrice si è concessa un durissimo sfogo su quello che, giustamente, considera il vero scandalo di tutta questa nebulosa vicenda: "Perché se Pamela è una v

La triste ospitata di Pamela Prati a "Chi l'ha visto" : Il programma di Federica Sciarelli ha usato il caso televisivo dell'anno per parlare delle truffe online. Giustificando la presenza silente della soubrette per attirare l'attenzione sulle tragedie delle donne. Ma davvero Rai Tre ha bisogno di questi trucchetti? Mark Caltagirone e l’invasione degli ultracorpi "