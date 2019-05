Palumbo | soddisfatto per operazione Polizia locale | ora ristabiliamo legalità

romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Roma – “Esprimo grande soddisfazione per l’dellain corso nel complesso immobiliare Bastogi. Lo scorso aprile, e’ stata proprio la commissione Trasparenza ad accendere un faro su questo quartiere residenziale e a denunciare un quadro di illegalita’ diffusa, sia dal punto di vista delle assegnazioni di alloggi, sia per quanto riguarda le pratiche adottate da alcuni residenti, come gli allacci abusivi alla corrente elettrica e l’uso di bombole del gas per i riscaldamenti”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza, Marco. “Uno scenario -prosegue- che aveva destato profonda preoccupazione sia per il degrado del complesso immobiliare, abbandonato all’incuria e senza adeguata manutenzione, sia per le illegalita’ perpetrate da alcuni inquilini, sia per il ...