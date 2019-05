Palermo | cane incatenato e bruciato vivo durante la notte | si teme premeditazione

Palermo : auto in fiamme a Trabia - cane incatenato e bruciato vivo : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - bruciato vivo. E' morto così stanotte a Trabia, in provincia di Palermo, un American pitbull terrier. Quando i vigili del fuoco sono giunti in via Ventimiglia per domare le fiamme appiccate a un'auto abbandonata hanno fatto la macabra scoperta. Legato con una catena al