Palermo | al via i lavori restauro Villino Favaloro | diventerà Museo fotografia

Palermo : al via il primo master su mafie e corruzione - da Caselli a De Raho : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Due lectio magistralis, di Gian Carlo Caselli e Federico Cafiero De Raho, per il nuovo modulo di Palermo del master Apc, il primo master inter universitario antimafia e anticorruzione, nato da una convenzione fra quattro università (Pisa, Torino, Napoli e Palermo) e Li

Palermo : 'Viaggio per la memoria' - oggi manifestazione conclusiva : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Si concluderà oggi presso l'Aula Magna dell'Itet "Marco Polo" di via Ugo La Malfa a Palermo la manifestazione conclusiva del Progetto "Viaggio per la memoria", promosso dall'Itet "Marco Polo" in collaborazione con il Centro Studi Pio La Torre di Palermo, l'Iti "Michael

Palermo - in bici elettrica in un cantiere a chiedere il pizzo : arrestato 40enne della famiglia Graviano : I carabinieri del Ros con i militari del comando provinciale hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda di Palermo nei confronti di Antonino Graviano, 40 anni, appartenente alla famiglia del mandamento di Brancaccio, accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di titolare di una impresa edile impegnata in lavori di ristrutturazione di un edificio che si trova ...

Imprenditore denuncia - arrestato a Palermo parente dei Graviano : Un cognome pesante, ma che non ferma la ribellione di un Imprenditore che accusa l'uomo del 'pizzo', anche se si chiama Graviano. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonino Graviano, 40 anni, appartenente al nucleo familiare che costituisce lo storico gruppo mafioso egemone nel mandamento di Brancaccio, legato alle stragi. E' accusato di ...

Rinviato verdetto sul Palermo. Ancora una sconfitta per la Federazione sportiva - arriva altra “scoppola” dalla giustizia ordinaria : La Cassazione, nella sua sentenza, ha spiegato che la vicenda Mepal-Alyssa è reale e non fittizia, quindi fa decadere di fatto la decisione del Tribunale Nazionale Federale di penalizzare il Palermo portandolo all’ultimo posto della classifica e negandoli così di disputare i play off per la promozione in serie A. Il Tar del Lazio, su ricorso del Foggia, ha sospeso la decisione della Lega di serie B di non far disputare lo spareggio per la ...

Sentenza Palermo - è sempre più caos : appello rinviato al 29 maggio : Sentenza Palermo – Situazione sempre più delicata nel campionato di Serie B, nel dettaglio nelle ultime ore è stato accolto il ricorso del Foggia sulla disputa dei playout, tutto torna in gioco e nei prossimi giorni sono attese novità clamorose. Nel frattempo è stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel ...

Caso Palermo - il giudice si astiene : udienza rinviata : E’ stata rinviata al 29 maggio la decisione sul Caso Palermo presso la Corte d’Appello federale. Il club rosanero è stato retrocesso all’ultimo posto del campionato di Serie B (con conseguente retrocessione in Serie C), decisione nei confronti della quale la società ha presentato ricorso. Tuttavia, come riporta l’ANSA, il presidente del collegio, Sergio Santoro, […] L'articolo Caso Palermo, il giudice si astiene: udienza rinviata è ...

Strage Capaci : giunta a Palermo Nave legalità - al via celebrazioni : E' giunta al porto di Palermo la Nave della legalità, che aprirà le celebrazioni del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio

Palermo : anello ferroviario - Sc 'città non può soccombere per inefficienze Rfi' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Sinistra Comune appoggia la scelta del Comune di Palermo di chiedere al Ministero i poteri per completare i lavori dell'anello ferroviario. "Condividiamo pienamente la proposta dell'amministrazione di completare i lavori assumendone la totale responsabilità - affermano

Palermo : anello ferroviario - Prc 'governo nomini Orlando commissario' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "I ritardi nella realizzazione dell'anello ferroviario non sono più tollerabili. Condividiamo la lettera inviata dall'amministrazione comunale ai due enti (Rfi e Tecnis), segno di un maggiore protagonismo della nuova giunta e pensiamo che il governo nazionale debba nom

Palermo : anello ferroviario - Chinnici (Pd) 'bugie a 5Stelle - Orlando sia commissario' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Nonostante le mirabolanti promesse del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, l'anello ferroviario di Palermo rimane una grande incompiuta: nella visita dello scorso novembre ai cantieri, abbracciando i negozianti, aveva addirittura promesso che l'aria stava

Poste : al via a Palermo corso di educazione finanziaria : Poste, al via a Palermo corso di educazione finanziaria"E' un progetto relativo alla crescita della cultura finanziaria. Nelle nazioni del G20

Palermo - niente da fare : il Collegio di Garanzia dice no - via ai playoff : niente da fare per il Palermo, che si vede respinto il ricorso sull’annullamento dei playoff anche da parte del Collegio di Garanzia dello Sport dopo quello della Corte d’Appello Figc. Possono così definitivamente partire i playoff. “In questa fase di sommaria delibazione – scrive Frattini nel decreto col quale ha respinto il ricorso del Palermo – le questioni sollevate circa la competenza del Collegio di Garanzia ...

Palermo - ricorso respinto : via libera ai playoff di B : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dato il definitivo via libera ai playoff di Serie B. Con decreto monocratico il presidente Franco Frattini ha rigettato il ricorso del Palermo contro l’ordinanza della Corte Federale d’Appello. Corte che ieri aveva deciso di non rinviare l’avvio dei playoff in attesa della discussione nel merito del ricorso […] L'articolo Palermo, ricorso respinto: via libera ai playoff di B è stato ...