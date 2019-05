Oroscopo Sagittario | giugno | soluzioni per i sentimenti | recupera il fisico

Oroscopo estate - Sagittario : energie in aumento e traguardi facili : I nativi del segno del Sagittario, in questa estate 2019, avranno una carica erotica fuori dal comune e tante energie da spendere per eventuali progetti lavorativi e finanziari. Sarà una stagione in cui potrete intraprendere un percorso importante che, alla fine, vi porterà alla realizzazione di molti dei vostri progetti. Sarà anche un'estate di rinnovamento dal punto di vista delle amicizie. Amore e affetti Per i sentimenti, questa estate, non ...

L'Oroscopo del giorno 30 maggio - previsioni da Bilancia a Pesci : giovedì Sagittario 'top' : L'oroscopo del giorno giovedì 30 maggio 2019 è pronto per essere consultato da voi lettori, come noi amanti della buona Astrologia. In evidenza quest'oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate agli ultimi sei segni. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti a metà settimana? Dunque, iniziamo con il dare le giuste direttive in merito alla prossima giornata risaltando i simboli ...

Oroscopo weekend 8 e 9 giugno : shopping per Acquario e Sagittario - problemi per Scorpione : Venere brillerà per le costellazioni del Toro e dell'Ariete nel fine settimana che va dall'8 al 9 giugno 2019, mentre il lavoro 'galopperà' alla grande per il Leone e il Sagittario. weekend sottotono a causa di Nettuno nei gradi dei Pesci e altalenante romantico per il Cancro a causa della Luna. Scorpione in ribasso, Vergine in rialzo negli affetti e nei guadagni. Di seguito, le previsioni astrologiche di sabato 8 e domenica 9 giugno per i 12 ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 29 maggio : Sagittario protettivo - Pesci romantico : Le previsioni astrali di mercoledì, riguardanti le relazioni a due, innescano una voglia di cambiamento e di rivoluzionare le proprie sensazioni. L'oroscopo dell'amore di coppia approfondisce questo rinnovamento tramite le premonizioni segno per segno. L'oroscopo dell'amore di mercoledì Ariete: molto pazienti e perseveranti con la Luna nel segno, sarete accondiscendenti e sensibili ai bisogni del partner. Legati ai valori tradizionali, vorrete ...

Oroscopo Sagittario - giugno : Giove favorevole aiuta gli affari : Le ultime giornate di maggio scorrono veloci e presto accoglieremo il nuovo mese, quali presagi avranno gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Sagittario? Ecco di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per il nono segno dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Il nuovo mese non sarà privo di tensioni per quanto riguarda l’ambito sentimentale, all’interno dei rapporti di coppia non mancheranno i momenti di ...

Oroscopo della settimana - dal 27 maggio al 2 giugno : Sagittario passionale : Una nuova settimana sta per avere inizio, quali disegni avranno fatto gli astri e le stelle per i dodici segni? Con Venere nel segno sarà un buon momento per il Toro, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, lo stesso vale per il Sagittario che con l'inizio del nuovo mese si riscopre romantico e passionale. Ecco di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019, per tutti i segni dello zodiaco, con ...

L'Oroscopo del giorno 28 maggio : Cancro grintoso - Sagittario altalenante : L'oroscopo di martedì approfondisce in modo sensibile ed emotivo il transito planetario della Luna in Pesci, analizzando così le sensazioni che l'astro d'argento provoca in ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrali fortunate diventano così molto profonde e intuitive. Influssi lunari nelL'oroscopo di martedì Ariete: è giunto il momento per voi amici dell'Ariete di valutare quanto le vostre rinunce e i vostri sacrifici vi abbiano fruttato. ...

Oroscopo dal 3 al 9 giugno : bene l'amore per Scorpione - Sagittario di buon umore : Nella settimana che va dal 3 al 9 giugno, i nativi del Toro saranno impegnati al lavoro, mentre Gemelli potrebbe avere delle divergenze con il partner. Sarà una settimana di successi lavorativi per il Leone, a differenza di Cancro che avrà dei grattacapi con i colleghi. Acquario potrebbe avere dei cambiamenti, mentre per Pesci saranno giorni un po' tristi. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno ...

Oroscopo 4 giugno : Leone esigente - Sagittario generoso : La combinazione fra Saturno e Plutone nel Capricorno darà ai nativi di questo segno del filo da torcere, ma procedendo a piccoli passi tutto andrà per il meglio. Il Leone invece dovrà necessariamente metterci più forza ed impegno in molti ambiti, sia quello lavorativo che quello sentimentale. Pesci e Vergine in rialzo, sul piano emotivo, Scorpione e Sagittario sulla cresta dell'onda. Previsioni dell'Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: un amico ...

L'Oroscopo del giorno 28 maggio da Bilancia a Pesci : Venere in Toro - Sagittario al top : L'oroscopo del giorno martedì 28 maggio è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso, il periodo interessato è il secondo giorno della corrente settimana, per l'appunto martedì. Come al solito, a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro analizzati in relazione agli ultimi sei simboli astrali. Bene, allora partiamo subito con il mettere in pratica i consigli delle stelle in esclusiva per Bilancia, ...

L'Oroscopo del giorno 27 maggio 2ª sestina : lunedì ideale per Bilancia - Sagittario ombroso : L'oroscopo del giorno lunedì 27 maggio 2019 cerca di dare la giusta attenzione all'imminente ripartenza settimanale. In primo piano le predizioni astrali in esclusiva per i segni della seconda sestina zodiacale. In questo frangente, come da titolo, a tenere viva l'attenzione di voi lettori saranno le valutazioni interessanti i segni della seconda sestina dello zodiaco, dunque, target in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, ...

Oroscopo del Weekend : Sagittario ottimo momento per le collaborazioni : Il mese di maggio è ormai giunto al suo termine, con gli alti e bassi che ogni segno zodiacale ha potuto assaporare in questo periodo. L'Oroscopo ha portato buone notizie per alcuni e cattive notizie per altri, ma alla fine si è riusciti ad arrivare a fine mese (qualcuno stringendo i denti rispetto ad altri che, invece, hanno vissuto in tranquillità). Questo Weekend, secondo le previsioni, porterà serenità e relax ad alcuni, come nel caso del ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 25 maggio : Leone impaziente - Sagittario insistente : I transiti planetari incrociano le loro energie nelle previsioni astrali di sabato, aiutando i simboli zodiacali a concretizzare i propri sogni amorosi. Il seguente oroscopo dell'amore per i single elargisce così consigli utili per raggiungere la felicità. Splendide sorprese nelL'oroscopo dell'amore di sabato Ariete: se riceverete un invito a uscire, non esitate ad accettare e non tergiversate. Approfondendo le sensazioni a due, potrete capire ...

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno : Cancro passionale - Sagittario espansivo : Durante la settimana che va dal 17 al 23 giugno 2019 troviamo la Luna spostarsi dal Capricorno ai Pesci ed il Sole viaggiare dai Gemelli al segno del Cancro, dove si trovano anche il Nodo Lunare, Marte e Mercurio. Venere rimarrà in Gemelli come Nettuno che proseguirà il suo moto in Pesci. Urano sarà in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Plutone e Saturno saranno stabili nel segno del Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 ...