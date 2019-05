Ordinanza anti-migranti | la procura condanna l' ex sindaco a pagare 2000 euro

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Francesco Curridori Franco Bologna, vicedi Carcare, ha subìto unaa duemiladi multa per un'che emanò del 2016 quando era primo cittadino del paese in provincia di Savona "Sono amareggiato, ora con i miei legali, che ringrazio per il gran lavoro svolto, attendiamo le motivazioni per poter presentare ricorso in appello". Così Franco Bologna, vicedi Carcare, ha commentato laa duemiladi multa per un'che emanò del 2016 quando era primo cittadino del paese in provincia di Savona. L', come ricorda La Stampa, riguardava l'accoglienza dei migre, dalla sentenza di stamattina, è stata definita "razzista". L'allora, per tutelare la salute dei suoi concittadini in vista, vietava la "dimora, anche occasionale, a persone provenienti dall’area afro-asiatica prive di regolare certificato medico ...

