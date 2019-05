Onward | le prime immagini del nuovo film Pixar

wired

(Di giovedì 30 maggio 2019) Dopo Gli Incredibili 2 uscito nel 2018 e Toy Story 4 in arrivo il prossimo 26 giugno, lo studio d’animazionetorna a scommettere su untitolo originale. Si tratta di, la pellicola animata la cui uscita è prevista per il marzo 2020. La storia è ambientata in un mondo apparentemente di provincia in cui però gli umani non esistono e a popolare case e strade sono invece elfi, troll e folletti. In queste ore sono state diffuse leche ci svelano qualche dettaglio in più sui protagonisti. Al centro della vicenda, infatti, vediamo due fratelli elfi nel pieno della loro adolescenza, Barley e Ian Lightfoot, i quali si imbarcano in un’avventura alla ricerca dell’ultimo barlume di magia rimasto nel mondo: se lo troveranno, infatti, vogliono passare un giorno col padre morto quando erano troppo piccoli per ricordarselo. A dare la voce a due ...

