Oms | dall’eccesso di videogame al burnout | ecco le nuove malattie e dipendenze

(Di giovedì 30 maggio 2019) La sigla è Icd-11, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. È l’elenco che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aggiorna regolarmente con, ma anche eliminando quelle che non sono più considerate patologie. Nella lista aggiornata durante l’Assemblea Generale in corso a Ginevra compare la dipendenza dae scompare la transessualità dalla categoria dei disturbi mentali. Il nuovo testo entrerà in vigore all’inizio del 2022 e contiene definizioni e codici per più di 55milae condizioni patologiche. L’elenco è stato creato per uniformare diagnosi e classificazioni in tutto il mondo e mostra nei suoi aggiornamenti l’avanzamento di scienza e medicina. Questa edizione sottolinea la centralità del paziente e la necessità dell’efficienza nelle cure d’urgenza. C’è anche una presa di posizione sulla ...