Oggi il voto su Di Maio | Se si perde prendo schiaffi solo io

M5s - Oggi gli iscritti al voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

Oggi il voto degli iscritti a Di Maio : 5.30 M5S, Di Maio si rimette agli iscritti: Oggi voto sulla piattoforma Rousseau. Blindato da Grillo e Casaleggio,Di Maio rimette agli iscritti del M5S il giudizio sulla sua leadership.Fico contrario alla consultazione. E anche Di Battista conferma la fiducia nel vicepremier pentastellato.

FOggia - Maria Giuseppina è l’elettrice più anziana d’Europa : il voto alle elezioni a 116 anni : Maria Giuseppina Robucci, Foggiana di 116 anni, è l'elettrice più anziana d'Europa alle elezioni del Parlamento Ue del 26 maggio. Se il tempo lo permetterà, si recherà alle urne. Chi ha già espresso la propria preferenza è invece Luisa Zappitelli, 107 anni: entrambe hanno partecipato al referendum costituzionale del 1946.

Elezioni europee - tutto quello che c’è da sapere sul voto di Oggi : Il conto alla rovescia è scaduto. Aperte le urne per le Elezioni europee, gran finale di una una tornata al via lo scorso giovedì. Come si vota? Chi stiamo eleggendo? Perché si è parlato di più del solito d’Europa (Italia a parte)? Qui tutte le risposte ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di Oggi : elezioni europee - Italia al voto - 26 maggio 2019 - : Ultime notizie di oggi, 26 maggio 2019, e Ultim'ora. elezioni europee, Italia al voto anche per Comunali e Regionali. Mercatone Uno, fallimento beffa.

May sotto pressione rinvia il voto sulla Brexit. Oggi il primo ministro potrebbe dimettersi : La premier britannica Theresa May potrebbe dimettersi già Oggi, dopo che i Tory hanno ulteriormente irrigidito le loro posizioni contro il suo piano per la Brexit. Il "Brexit withdrawal bill", la legge di implementazione dell'uscita del Regno Unito dall'Ue, infatti, non sarà pubblicata o discussa in parlamento sino all'inizio di giugno. Una mossa, quella del governo May, che notifica di fatto un rinvio del nuovo voto sull'accordo da lei ...

Urne aperte per la “nuova” Europa - 427 milioni di elettori al voto. Oggi tocca ai britannici : Fra Oggi e il 26 maggio, quasi 427 milioni di cittadini dell'Ue (per la precisione 426.828.171) saranno chiamati a votare nei 28 Paesi membri per rinnovare il Parlamento europeo, eleggendo 751 eurodeputati. Si vota il 23 maggio in Olanda e Regno Unito, il 24 maggio in Irlanda, il 24 e 25 maggio in Repubblica ceca, il 25 maggio in Lettonia, Malta e Slovacchia, e il 26 maggio in tutti gli altri Paesi, Italia compresa. Parteciperà anche il Regno ...

Oggi il Cdm decide sul caso Siri - Conte media tra Lega e M5S per evitare il voto : A poche ore dal Consiglio dei ministri sulla revoca di Armando Siri, il clima tra Lega e M5S si fa rovente. Lo scontro è senza esclusioni di colpi e anche quelli bassi sembrano essere ammessi. La linea dei due vicepremier è tracciata, Salvini conferma la presenza dei ministri del Carroccio alla riunione di palazzo Chigi e “se sul caso Siri si va al...

Oggi il Cdm decide sul caso Siri - Conte media tra Lega e M5S per evitare il voto : ... con sei ministri pronti ad esprimere il parere contrario alla proposta del presidente del Consiglio, di cui poi si prenderà la responsabilità politica, aprirebbe sicuramente una frattura pronta a ...

Spagna Oggi al voto : in cerca di una maggioranza : L’ennesimo voto in Spagna è cruciale. A Madrid di cerca una maggioranza. In base agli istituti di ricerca arriveranno primi

Oggi in edicola : 147 comuni al voto - ecco le prime liste : Capitolo economia . La siderurgia bresciana soffre ancora. Si punta sulle vendite all'estero. « La domanda italiana è depressa da diversi anni e anche il 2019 per ora non fa eccezione. Se vogliamo ...

L’ex Juve Luciano MOggi potrà esercitare il diritto di voto a Malta : L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi potrà esercitare il diritto di voto alle prossime elezioni amministrative locali previste a Malta per il 25 maggio. Moggi è un assiduo frequentatore dell’isola ormai da anni e risulta residente a Gzira, il suo nome compare nel registro elettorale maltese. Nel 2015 Moggi aveva espresso la volontà di costruire una casa a Malta. Moggi fu coinvolto nello scandalo Calciopoli ed in seguito ...

Indonesia Oggi al voto per il presidente : Circa 193 milioni le persone chiamate alle urne per decidere chi guiderà la nazione a maggioranza musulmana più popolosa del mondo. La corsa presidenziale è tra l'uscente Joko Widodo e il generale ...