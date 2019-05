Oggi gli attivisti del Movimento 5 Stelle voteranno per confermare Luigi Di Maio come capo politico (Di giovedì 30 maggio 2019) Oggi è il giorno della verità per Luigi Di Maio, che ha chiesto agli attivisti del Movimento 5 Stelle di decidere se lo vogliono ancora come capo politico. Si vota sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 20, mentre ieri sera il ministro del Lavoro ha incassato l'appOggio dei parlamentari pentastellati.



