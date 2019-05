Novantenne ruba tiramisù al supermercato | gli agenti gli pagano dolce e spesa

gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Certe piccole notizie di cronaca stingono e insieme scaldano il cuore. Fanno male perché ci ricordano quanti della società rischiano di rimanere ai margini e insieme suonano come una carezza in mezzo a quel disagio. Che non può fare molto, ma è qualcosa, nel suo piccolo. A Roma un, colto dal desiderio di qualcosa di, ha preso una porzione didal banco frigo di unma, non avendo soldi per pagarla, l’ha nascosta sotto la giacca. Le telecamere del negozio hanno mostrato il fatto alla vigilanza del locale che ha fermato l’anziano e chiamato i Carabinieri. Le forze dell’Ordine, giunte sul luogo hanno valutato la situazione. Era quella di un uomo molto anziano, in difficoltà economiche e anche evidente stato di fragilità emotiva. Così hanno (giustamente) deciso di non procedere in alcun modo contro l’uomo, cui hanno invece regalato la“refurtiva”. ...

