NOAA | tutti i terremoti nel mondo dal 2001 al 2015 | 20 scosse di magnitudo 8 o superiore

(Di giovedì 30 maggio 2019) I ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration () hanno sviluppato Science On a Sphere®, uno strumento educativo per spiegare la scienza del sistema terrestre. L’interessante animazione che trovate nel video proprio in fondo all’articolo mostra in sequenzache si sono verificati neldall’1 gennaioal 31 dicembread un ritmo di 30 giorni al secondo. Gli ipocentri deiprima appaiono come lampi di luce e poi rimangono come cerchi colorati prima di ridursi con il passare del tempo per non occultare isuccessivi. Le dimensioni dei cerchi rappresentano lamentre il colore rappresenta la profondità di ogni sisma all’interno della Terra. Alla fine dell’animazione, prima apparirannonel periodo di 15 anni. Poi, verranno mostrati solo idia 6,5, i più piccoli ...

