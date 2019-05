Nino Graziano Luca alla Sapienza di Roma il 31 maggio per tenere la lezione “Corpo e

GRAN BALLO DELL’800 SUL LAGO DI COMO Con la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca. : Ritorna, per il secondo anno consecutivo a COMO , una tradizione cara al territorio, in voga da metà Ottocento fino a circa gli anni Sessanta del Novecento: quella dei balli, un tempo più noti con la dicitura “feste da BALLO ”, solitamente organizzate nel periodo di Carnevale, in prossimità dell’inaugurazione della stagione lirica. Al Teatro Sociale, sabato 4 maggio, l’evento va a sancire una festa di primavera e, al contrario di quanto avveniva ...

Nino Graziano Luca conduttore della XXX Edizione del Gran Gala delle Margherite : L’Anchorman Nino Graziano Luca sarà il conduttore della XXX Edizione del Gran Gala delle Margherite, uno degli eventi più importanti e attesi della Capitale. La serata è prevista per sabato 13 aprile presso l’Hotel Excelsior in Via Veneto a Roma. Il Gala, organizzato da Biancamaria Caringi Lucibelli è dedicato quest’anno alla Cabss Onlus a favore dei bambini sordi e sordociechi da zero a sei ...