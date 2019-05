huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019)di abbandonare lanel caso in cui entrassero in vigore le leggi anti-aborto. Ted Sarandos, Chief Content Officer della piattaforma di streaming, in una dichiarazione a Variety ha spiegato comesia schierata dalla parte di “molte donne che lavorano nelleini cui diritti, insieme a quelli di milioni di altre, saranno gravemente limitati da questa”.“Per questo lavoreremo con l’Aclu e altri per contrastare questanei tribunali - ha aggiunto Sarandos - dato che lanon è ancora applicata, noi continueremo a girare nello stato, mentre sosteniamo i partner e gli artisti che hanno scelto di non farlo. Se dovesse mai entrare in vigore, noi ripenseremo il nostro intero investimento in”.Lanegli ultimi anni si è affermata come una grande alternativa a Hollywood con ...

StefducFi : RT @HuffPostItalia: Netflix minaccia la Georgia: 'Niente produzioni se passa la legge anti-aborto'' - Lallapuntoebast : RT @HuffPostItalia: Netflix minaccia la Georgia: 'Niente produzioni se passa la legge anti-aborto'' - HuffPostItalia : Netflix minaccia la Georgia: 'Niente produzioni se passa la legge anti-aborto'' -