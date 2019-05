Netflix | le serie tv e i film in arrivo a giugno

Dark rinnovata per la terza ed ultima stagione da Netflix - la serie tedesca finirà nel 2020 come previsto : Tra i titoli rivelazione degli ultimi due anni, Dark è stata rinnovata per la terza ed ultima stagione da Netflix, col debutto previsto già nel 2020, a stretto giro rispetto alla seconda che sta per arrivare a giugno. Il creatore della serie Baran bo Odar ha annunciato sui suoi canali social, mostrando la prima pagina del copione della terza stagione, il rinnovo da parte di Netflix per quello che sarà il capitolo conclusivo del thriller ...

Al via le riprese della serie Netflix White Lines di Alex Pina - il creatore de La Casa de Papel e Il Molo Rosso : La serie Netflix White Lines di Alex Pina sta prendendo vita a Maiorca: la produzione è stata avvistata in diversi punti dell'isola, dove sono iniziate le riprese degli episodi che arriveranno sulla piattaforma non prima del 2020. A confermarlo è la stessa Vancouvermedia, la società di produzione di Alex Pina, il creatore de La Casa de Papel e Il Molo Rosso, che ha condiviso diverse notizie riguardanti l'avvio delle riprese della ...

Cosa guardare su Netflix e Prime Video dal 31 maggio - le migliori serie da Good Omens a When They See Us : Scegliere Cosa guardare su Netflix e Prime Video è sempre complicato, ma dal 31 maggio lo sarà ancora un po' di più. Venerdì, infatti, arrivano alcune tra le serie tv più attese della prima metà del 2019. Iniziamo con le nuove uscite su Netflix. Il 31 maggio debutta When They See Us, miniserie ideata, scritta, prodotta e diretta da Ava DuVernay. È composta da cinque episodi e racconta di come cinque ragazzi di colore originari di Harlem ...

Svelata la data di Jessica Jones 3 su Netflix - un teaser annuncia l’ultima stagione della serie Marvel (video) : Netflix ha annunciato la data di Jessica Jones 3. L'attesa terza e ultima stagione della serie Marvel chiuderà il cerchio sulle (dis)avventure dell'investigatrice privata, che nei fumetti è la fondatrice della Alias Investigation. Jessica Jones 3 verrà rilasciata sulla piattaforma venerdì 14 giugno in un'unica tranche composta da tredici episodi. Secondo la trama della terza stagione, la riluttante eroina incrocerà la strada con uno ...

Nuove serie su Netflix a giugno 2019 - i titoli in arrivo da Black Mirror 5 a Dark 2 : Dopo un 31 maggio ricchissimo di uscite, le Nuove serie tv Netflix di giugno 2019 si distribuiscono in modo abbastanza uniforme nell'arco del mese. Apre le danze One Spring Night, serie tv sudcoreana scritta da Kim Eun per MBC TV e in arrivo su Netflix l'1 giugno. La storia è quella di Lee Jung-in (Han Ji-min), bibliotecaria con una relazione di lunga data, e Yoo Ji-ho (Yung Hae-in), farmacista e papà single. Dopo essersi incontrati per caso ...

Le armi e le armature nilfgaardiane della serie Netflix di The Witcher si mostrano in un video e l'aspetto sembra terribile : Finalmente possiamo dare una prima occhiata alle armature e alle armi nilfgaardiane del prossimo adattamento televisivo di Netflix di The Witcher, grazie al video condiviso dal canale YouTube Redanian Intelligence.Tuttavia, come riporta Comicbook, i fan sono preoccupati per la qualità dello show. Tra i social media e i forum, i fan non sembrano particolarmente contenti del design dell'armatura nilfgaardiana. Al momento della pubblicazione, il ...

Serie Tv a giugno su Netflix : tra le novità Dark 2 e Jessica Jones 3 : Maggio sta per terminare e Netflix si prepara al mese di giugno annunciando novità e attesi ritorni. Le nuove uscite intratterranno il pubblico che, anche d'estate, non rinuncia ad una serata sul divano in compagnia dei protagonisti della propria Serie tv preferita. Netflix è un servizio di streaming che consente agli abbonati di guardare una varietà di Serie tv, film e documentari su tutti i dispositivi connessi a internet. La visione dei ...

Lucifer su Netflix conquista il podio : è la serie più vista grazie all’amore dei fan e al consenso dei critici : Lucifer continua inarrestabile la sua ascesa su Netflix. A tre settimane dall'arrivo della quarta stagione, la serie con Tom Ellis risulta essere la più vista sulla piattaforma di streaming. Secondo Business Insider, che ogni settimana riceve dalla Parrot Analytics una banca dati con gli show più richiesti dagli utenti sui colossi di video on demand, le richieste per Lucifer sono triplicate. Di conseguenza è diventato uno dei prodotti di ...

La serie tv di Hellboy pronta a sbarcare su Netflix? La risposta di Mike Mignola lascia tutti a bocca aperta : Per settimane abbiamo sognato di vedere una serie tv con protagonista Hellboy e finalmente è arrivata la prima risposta ufficiale che, però, non sembra rispondere alle aspettative del pubblico. Sulla scia dell'arrivo al cinema del reboot della saga con la firma di Neri Marshall, in molti hanno pensato che per l'irriverente personaggio fosse arrivato il momento di sbarcare anche sul piccolo schermo e, addirittura su Netflix per una serie tv ...

Perché Netflix tarda su Lucifer 5? Il futuro della serie è top secret - ma sarebbe diabolico non rinnovarla : Mentre la quarta stagione festeggia la terza settimana di presenza su Netflix, il futuro di Lucifer 5 è ancora top secret. I network americani hanno iniziato a stilare la lista di serie che torneranno nella prossima stagione televisiva, ma le mosse dei colossi di streaming non sono ancora state rivelate. Perciò la preoccupazione dei fan è alle stelle. Negli ultimi mesi, Netflix ha dato spettacolo cancellando una miriade di show, a cominciare ...

What If su Netflix è la storia di una proposta indecente - quella di riuscire a guardare una serie assurda e scadente (recensione) : Chissà se Renée Zellweger lo immaginava così, il suo ritorno sul piccolo schermo. D'altronde avrà letto il copione prima di accettare il ruolo di Anne Montgomery, la misteriosa benefattrice protagonista di What/If, in streaming su Netflix. La storia è proprio quella di Anne, una miliardaria misteriosa che offre un prestito a una coppia di sposini – Sean e Lisa – in cambio di qualcosa di apparentemente innocuo, ma che in realtà rivoluzionerà ...