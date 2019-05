Natalia Paragoni è la scelta di Andrea Zelletta? Sorpresa in arrivo | Uomini e Donne

Natalia Paragoni E' LA SCELTA DI ANDREA ZELLETTA?/ Se fosse no... - Uomini e Donne - : NATALIA PARAGONI è la corteggiatrice di ANDREA Zelletta a Uomini e Donne . Per tutti è lei la SCELTA del bel modello tarantino, sarà davvero così?

U&D - Natalia Paragoni : 'Ho paura di non essere la scelta - vedevo come mi guardava' : È tempo di scelte a "Uomini e Donne", il noto dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Vicini al fatidico momento sono gli attuali tre tronisti seduti sulla poltrona rossa: Giulia Cavaglia, Angela Nasti e Andrea Zelletta. La loro scelta sarà mandata in onda a fine mese e probabilmente nelle seguenti date: 29, 30 e 31 maggio. come è possibile immaginare sono molteplici i dubbi che assalgono i corteggiatori e le corteggiatrici ...

Gossip Uomini e Donne : Natalia Paragoni confessa di non amare Andrea : Uomini e Donne, Natalia Paragoni: “Tra me e Andrea non posso parlare d’amore” E’ un dubbio che attanaglia in maniera sottile i telespettatori di Uomini e Donne: ma Natalia Paragoni ama oppure no Andrea Zelletta? La scorsa puntata la ragazza è fuggita dallo studio durante la messa in onda dell’esterna tra lui e Klaudia e seduta a terra, con la schiena contro il muro, si è lasciata andare alle lacrime e a un amaro ...