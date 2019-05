Nata la bimba più piccola al mondo | pesa quanto una mela

Orbassano - restano gravi le condizioni della bimba Nata con cesareo d’urgenza. Caccia al pirata che ha investito la madre : restano molto gravi le condizioni di Sofia, la bimba nata ieri all’ospedale Cto di Torino con un cesareo d’urgenza. La madre era stata investita da un pirata della strada ad Orbassano (Torino). La figlia nell’incidente ha subito un brutto trauma fetale ed è ricoverata in terapia intensiva neonatale al Sant’Anna. Alla bambina, come riferisce TorinoToday, viene fatto un trattamento di ipotermia e la prognosi resta riservata. ...

Stava giocando per strada! Bimba di 3 anni azzanNata alla testa da un cane : Attimi di terrore a San Nicola la Strada con la piccola che è stata trasportata in ospedale, una disavventura che poteva finire davvero male, quella di una bambina di 3 anni della provincia di Caserta. La piccola è stata azzannata alla testa da un cane, in una traversa di piazza Parrocchia. L’aggressione da parte dell’animale è stata imprevista e improvvisa.-- La bambina Stava giocando per strada quando il cane, sciolto dal guinzaglio dal suo ...

Bimba Nata da un seme congelato ha diritto al cognome del padre - lo dice la Cassazione : Sono legittimi e hanno diritto ad avere il cognome del padre i figli nati con la procreazione medicalmente assistita anche quando la fecondazione è avvenuta “post mortem”, tecnica vietata in Italia dalla legge 40, con il seme crioconservato del papà. Questo sempre se entrambi i genitori abbiano dato il loro consenso. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che dà ragione a una donna in causa con il Comune marchigiano di residenza che si era ...

Noemi - in 5mila alla maxi messa a Napoli. Il cardinale Sepe : «La bimba è riNata» : Una veglia di preghiera per Noemi. In circa cinquemila hanno riempito la sala concerti del Palapartenope di Napoli per rivolgere le proprie preghiere alla piccola. La bimba, come è noto,...

Torino - bimba di 18 mesi azzanNata dal cane : è grave : grave una bimba di 18 mesi azzannata dal cane di casa a Santhià, nel Torinese . L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri e la piccola è stata trasportata in elisoccorso, all'ospedale infantile ...

Bimba 18 mesi azzanNata al viso da un cane nel Torinese - è grave : Una bambina di 18 mesi è stata azzannata dal cane di casa e trasportata in gravi condizioni, in elisoccorso, all'ospedale infantile di Torino Regina Margherita. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Santhia, nel Torinese. La piccola si trova ora in rianimazione, con gravissime ferite al viso. Nella notte è stata operata dai chirurghi plastici e maxillo facciali stanotte. La prognosi è riservata. Il cane ha anche ...

Bologna - bimba Nata morta dopo che la mamma era stata dimessa dall’ospedale : domani l’autopsia : Si svolgerà domani l'autopsia sul corpo della bambina nata morta l'11 aprile all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, mentre la mamma era all'ottavo mese di gravidanza. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per interruzione colposa di gravidanza. I familiari della bambina avevano presentato denuncia contro ignoti alcuni giorni dopo la morte della piccola.

Bimba Nata morta - domani l'autopsia : BOLOGNA, 29 APR - Si svolgerà domani l'autopsia sul corpo della bambina nata morta lo scorso 11 aprile all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, mentre la mamma era all'ottavo mese di gravidanza. Il pm ...

Era geloso! Bimba di 16 mesi azzanNata al volto dal cane di famiglia : Il cane, un esemplare di labrador di cinque anni che non aveva mai dato problemi, ha improvvisamente aggredito la piccola in casa. Fortunatamente al momento dell'accaduto era presente anche la madre della Bimba che è intervenuta evitando la tragedia. Secondo la donna, da alcune settimane l'animale si era dimostrato sempre più geloso nei confronti della piccola. Una tragedia sfiorata in un’abitazione di Sestri Ponente, nella Città metropolitana ...

Un miliziano dell'Isis uccide una bimba incatenandola al sole per mezza giorNata : in Germania inizia il processo alla moglie tedesca : Era troppo persino per l'Isis. È stato condannato ed esiliato: un crimine così efferato non era tollerabile nemmeno dagli efferati miliziani dello Stato islamico. Ha incatenato una bambina di 5 anni alle inferiate di una finestra per 11 ore, sotto il sole a 45 gradi di Falluja, in Iraq. Punita perché si era fatta la pipì addosso. Accanto a lei la madre, Nora B., yazida catturata dai fondamentalisti e schiava dell'uomo ...

La bimba nasce prematura e viene abbandoNata : l'infermiera la cura e poi l'adotta : Liz Smith, una infermiera 45enne di Boston, ha accudito per mesi quella bambina che nessuno aveva reclamato. Poi, dopo aver...