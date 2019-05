Nasce una nuova sede dell’Accademia del Doppiaggio | un’arte nella quale siamo maestri

Eco-birra : Nasce l’idroluppolo - una coltura 4 volte più efficace e tutta italiana : Una birra con un minore impatto ambientale e più redditizia per i coltivatori che forniscono l’ingrediente primario: il luppolo. Ma soprattutto parlerà italiano, mentre ora il 97% del luppolo utilizzato dai birrifici nazionali è importato. Con acquisti concentrati su tre varietà Usa e una tedesca per un valore complessivo stimato a 300 milioni di euro l’anno. Nel basso Lazio, a Terracina una start up di giovani – nel team un ...

Nasce una nuova Juventus Academy in Cina : Juventus Academy Cina. La Juventus domina ormai da otto anni in Italia, ma guarda sempre con interesse più forte all’espansione del suo brand anche oltre i nostri confini. Nasce proprio con questo intento l’idea di rendere sempre più forte il legame del club pluricampione d’Italia con la Cina. Non si tratta di una scelta casuale, […] L'articolo Nasce una nuova Juventus Academy in Cina è stato realizzato da Calcio e ...

Sephora Collection GOOD FOR : una bella pelle Nasce da prodotti buoni : GOOD for skin.you.all, la nuova linea di Sephora CollectionGOOD for skin.you.all, la nuova linea di Sephora CollectionSuper Sérum EclatSuper Hydratant JourDisques peeling EclatGOOD for skin.you.all, la nuova linea di Sephora CollectionMasque Peel-Off Points NoirsCrème RéconfortanteMasque Boue PurifiantL’estate 2019 avrà come protagonista la pelle perfetta. E la nuova linea GOOD FOR di Sephora Collection è il modo ideale per prendercene cura, ...

João Pedro - è bastata una tripletta a far Nascere una stella? : Si può, nel giro di una manciata di giorni, passare da perfetto sconosciuto a nuovo fenomeno del calcio brasiliano? Se ti chiami João Pedro sì; e non lo dico di certo io ma sono i numeri di questo ragazzino a parlare per lui.Calcio estero, Storie, Sudamerica, João Pedro / E’ bastata una tripletta qualche sera fa nella partita d’andata dei sedicesimi di Copa Sudamericana, in nemmeno mezz’ora di gioco, perché tutti i giornali ...

Nasce LA SPINA DORSALE BIONICA - CHE DA UNA NUOVA SPERANZA AI PAZIENTI PARALIZZATI : NASCE LA SPINA DORSALE BIONICA, CHE DA UNA NUOVA SPERANZA AI PAZIENTI PARALIZZATI L’idea è quella di creare una SPINA DORSALE artificiale e BIONICA per permettere a PAZIENTI PARALIZZATI di ritornare a camminare e muoversi. Il meccanismo “bionico” sarebbe molto meno invasivo di quanto non si pensi, perché verrebbe impiantato un piccolo congegno vicino al […] L'articolo NASCE LA SPINA DORSALE BIONICA, CHE DA UNA NUOVA SPERANZA AI ...

Birra - una medievale riNasce grazie ai monaci di un'abbazia in Belgio : Una Birra medievale rinasce grazie ai monaci dell'abbazia di Grimbergen in Belgio. I religiosi l'hanno presentata alla stampa e il priore padre Karel Stautemas ha offerto il primo boccale, frutto di uno studio e lavoro durato quattro anni, al sindaco di Grimbergen, Chris Selleslagh. Occhio: la gradazione è di 10.8 gradi, risultato di una ricerca certosina e avventurosa che ha restituito gusti, sapori e grado alcolico di una ricetta risalente al ...

Nasce in Italia una nuova professione - il «Travel Emotion Designer» : Alcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseIl team di The Grand HouseEugenia Romanelli, Travel Emotion DesignerMassimo Micangeli, il fondatore di The Grand House Per una volta sono ...

OnePlus e Robert Downey Jr. si stringono le mani e Nasce il primo spot (di una lunga serie) : OnePlus e il famoso attore Robert Downey Jr. hanno sottoscritto un accordo per una campagna marketing di lungo termine L'articolo OnePlus e Robert Downey Jr. si stringono le mani e nasce il primo spot (di una lunga serie) proviene da TuttoAndroid.

Napoli - da Scampia arriva una lezione : la periferia può riNascere senza guerre tra poveri : Si può fare. Si può iniziare un’opera di risanamento delle periferie senza scontri, senza picchetti e ronde fasciste, senza la guerra dei poveri contro i più poveri. In accordo pieno tra comitati di lotta per la casa e istituzioni. E’ il piccolo grande miracolo di Scampia, Napoli, periferia delle periferie. Qui è entrata nel vivo la prima importante tappa del risanamento: l’abbattimento della Vela verde, una delle tre rimaste ancora in piedi. Le ...

ALPINI - ADUNATA A MILANO : RADUNO 2019/ Penne nere si Nasce - non si diventa : ALPINI, RADUNO in corso a MILANO, ADUNATA nazionale 2019. La prima notte è passata fra canti, balli e qualche bevuta. Oggi grandi eventi in programma

Rihanna e Lvmh - Nasce maison Fenty/ Bernard Arnault : "È una vera imprenditrice" : Rihanna e Lvmh insieme per lanciare una nuova maison: Fenty. Il presidente Bernard Arnault: "Ho scoperto una vera imprenditrice, è una leader magnifica".

Riace - Nasce fondazione per salvare l’accoglienza. Tribunale nega a Lucano permesso per partecipare a presentazione : Mimmo Lucano non potrà tornare a Riace nemmeno per la presentazione della fondazione “È stato il vento”, nata nei mesi scorsi con l’obiettivo di salvare il modello di accoglienza dei migranti dopo lo stop dei finanziamenti da parte della prefettura e del ministero dell’Interno. Ancora sottoposto al divieto di dimora e rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”, il sindaco “sospeso” di Riace si è visto rigettare l’istanza, presentata ...

Meghan Markle sarebbe in travaglio : potrebbe Nascere una femminuccia di nome Allegra : Una femminuccia di nome Allegra per Meghan Markle e Harry. La gravidanza della duchessa di Sussex sta catalizzando su di sé sempre di più le attenzioni dei media e, con l'avvicinarsi della data presunta parto (DPP) dell'attrice americana, i rumors si stanno facendo sempre più pressanti, insistenti e chiari. Al contempo, fioccano le previsioni e le scommesse sul nome del nascituro, con Allegra che starebbe scalando posizioni qualora fosse una ...

Joao Felix-Juventus - Nasce il nuovo attacco : ci sarà una doppia cessione : Joao FELIX JUVENTUS- Non solo indiscrezioni, ma arrivano chiare conferme. La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Joao Felix, attaccante del Benfica, classe 1999. Classe, talento allo stato puro e margini di miglioramento notevoli. Paratici avrebbe già avviato i contatti con il Benfica, ma soprattutto con Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Un affare […] More