Napoli | De Laurentiis | “Il San Paolo è morente Il tetto e la legge sugli stadi da rifare”

Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli : per due aspetti non ci sono le condizioni : Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli: De Laurentiis non vende il Napoli. La voci e rumors filtrate nelle scorse settimane vengono smentite da un semplice calcolo, nonostante l’ indiscrezione che avrebbe fatto drizzare le orecche agli investitori in giro per il mondo. De Laurentiis non vende il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato di una cessione del Napoli per concentrarsi sul Bari. Ma, come detto, ci sono alcuni ...

La bomba del ‘Sole 24 ore’ : “De Laurentiis disposto a cedere il Napoli per concentrarsi sul Bari e acquistare un club estero” : E’ una vera e propria bomba quella lanciata dal “Sole 24 ore” riguardante l’attuale patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’imprenditore italiano, che ha rilevato un anno fa il Bari dal fallimento dominando il campionato di Serie D, secondo quanto scrive il noto quotidiano avrebbe intenzione di aprire i suoi orizzonti. Ecco quanto si legge. “Davvero De Laurentiis vuole cedere il club? Ebbene qui le ...

Napoli - tutti gli obiettivi del presidente De Laurentiis : il punto sul mercato degli azzurri : Non solo Di Lorenzo, il Napoli lavora anche su altri obiettivi di mercato che potrebbero rinforzare la rosa di Ancelotti Messe ormai le mani su Di Lorenzo, con un’offerta di dieci milioni di euro che l’Empoli dovrebbe accettare nei prossimi giorni, il Napoli si concentra adesso sugli altri obiettivi di mercato. Claudio Grassi/LaPresse Per quanto riguarda il reparto offensivo, il club del presidente De Laurentiis ha messo gli ...

Sole24Ore – De Laurentiis cederebbe il Napoli per una cifra sopra i 500 milioni : De Laurentiis vuole vendere il Napoli? Questo il dubbio sorto nei giorni scorsi a seguito della notizia lanciata da Radio Marte di un contatto tra il presidente e la banca d’affari Lazard. In realtà, secondo Il Sole 24 Ore, Lazard non avrebbe un mandato formale per cedere il Napoli, ma si starebbe interessando al dossier, come altre banche in questo momento. Nel suo blog sul Sole24Ore, Carlo Festa parla di diverse ipotesi fra tutte quella ...

De Laurentiis : «Offerti 900 mln ma non vendo il Napoli» : Nessuna intenzione di vendere il Napoli. È questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis, patron dei campani, che oggi festeggia 70 anni con una lunga intervista sul Corriere dello Sport, in cui conferma la volontà di non cedere la società partenopea. «Giorni fa mi si è avvicinato un signore con fare amichevole ma anche circospetto. […] L'articolo De Laurentiis: «Offerti 900 mln ma non vendo il Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Napoli - De Laurentiis a 360° : dall’arrivo di Quagliarella al caso Insigne : Aurelio De Laurentiis ha parlato dell’ipotesi Quagliarella per il suo Napoli ed anche di quanto accaduto con Insigne nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis sta preparando un’estate caldissima dal punto di vista delle mosse di mercato per il suo Napoli. Il patron ne ha parlato ai microfoni del Corriere dello sport, facendo il punto su alcune voci, su tutte quella che riguarda Quagliarella: “Meriterebbe questa occasione. ...

De Laurentiis : «Offerti 900 milioni ma il Napoli non è in vendita» : Nessuna intenzione di vendere il Napoli. È questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis, patron dei campani, che oggi festeggia 70 anni con una lunga intervista sul Corriere dello Sport, in cui conferma la volontà di non cedere la società partenopea. «Giorni fa mi si è avvicinato un signore con fare amichevole ma anche circospetto. […] L'articolo De Laurentiis: «Offerti 900 milioni ma il Napoli non è in vendita» è stato realizzato da ...

Amichevoli estive Napoli - De Laurentiis rivela : “Giocheremo contro Liverpool - Marsiglia e una novità…” : Amichevoli estive Napoli, De Laurentiis rivela: Amichevoli estive Napoli. Intervista fiume del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron parla a tutto tondo di calciomercato, progetti e sogni. Inoltre, ADL, nella sua lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, annuncia anche le Amichevoli che la squadra guidata da Carlo Ancelotti disputerà durante il ritiro estivo che si terrà a Dimaro ...

Napoli - De Laurentiis show : “voglio Quagliarella” - poi un’altra frecciata alla Juve ed annuncio sul futuro del club : E’ stata comunque una stagione buona per il Napoli, il club azzurro ha conquistato il secondo posto in campionato l’accesso alla prossima Champions League, adesso il club azzurro sta programmando la prossima stagione. Interessante intervista de ‘Il Corriere dello Sport’ al presidente De Laurentiis, tra presente e futuro indicazioni anche su Quagliarella. Ripensando alle gioie e ai dolori: le fa male ancora quello ...

De Laurentiis : “Ho rifiutato 900 milioni per il Napoli. Scudetto 18-19 è nostro. Su Quagliarella e Insigne…” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla di calciomercato e non solo nella sua lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. De Laurentiis non è ancora chiaro se la tensione sia cresciuta o se la sua vita sia stata alleggerita da quando si occupa di Calcio. “Io penso che soddisfazioni ne siano state colte e il nostro status internazionale è evidente: mai, a parte l’ epoca dei successi ...

De Laurentiis : «Ho rifiutato 900 milioni per il Napoli. Quagliarella? Meriterebbe il ritorno» : Il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano, intervista Aurelio De Laurentiis che oggi compie 70 anni. Il presidente del Napoli rivela di aver rifiutato un’offerta di 900 milioni per rilevare il Napoli. “Giorni fa mi si è avvicinato un signore che mi ha detto: “Sai, Aurelio, ho la possibilità di presentarti un acquirente che avrebbe intenzione di offrire 900 milioni di euro. Ho sorriso e gli ho ribadito quello che ho detto ...

Napoli - stoccata shock di De Laurentiis alla Juventus : “loro sempre aiutati - sonoi padroni d’Italia!” : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rifila una velenosa stoccata alla Juventus tirando in ballo dei presunti favori che avrebbero reso più semplice la vittoria del campionato dei bianconeri La Juventus festeggia il suo ottavo scudetto consecutivo e dalle frequenze di Radio Kiss Kiss arrivano pesanti stoccate da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli paragona le due società, sottolineandone le differenze e ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis snobba Maurito Icardi : 'Abbiamo già Milik' : Aurelio De Laurentiis è uno di quei presidenti che quando parla fa sempre rumore e anche in questo caso non ha annoiato con le sue dichiarazioni durante la Race of the Cure a Roma, in cui ha parlato di un possibile interessamento per Maurito Icardi. Un'interesse che lo stesso numero uno partenopeo ha voluto smentire, elogiando pubblicante il polacco Milik, che in questa stagione si sta comportando veramente molto bene. De Laurentiis ha parlato ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : le voci su Icardi - il futuro di Allegri e De Rossi : “Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima di Napoli-Inter ai microfoni di Sky Sport. “Icardi? Era nelle nostre intenzioni tre anni fa. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante”, aggiunge a margine della Race for the Cure, a Roma. “Allegri? Credo che ...