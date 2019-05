Napoli | dal 1 al 9 giugno il Torneo Tremaghi | ispirato al mondo di Harry Potter

Sarri lontano dalla Juve - lo striscione dei tifosi del Napoli : “ti amiamo - non tradire il popolo” [FOTO] : La Juventus continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri, come riportato ormai da giorni su CalcioWeb, il nome in pole è quello di Jurgen Klopp. Non sembra una soluzione calda invece quella di Maurizio Sarri e per diversi motivi, prima la volontà del Chelsea che non ha intenzione di mandarlo via considerando il risultato raggiunto in Premier League e la finale di Europa League. Nel frattempo ...

Di Lorenzo a Napoli – Del Genio non ci sta : “Basta giudicare dalla provenienza. Da dove veniva Cavani?” : Paolo Del Genio, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli ha sottolineato come anche i top players possano provenire da club non blasonati. Si riferisce ad alcune critiche legate all’approdo di Di Lorenzo a Napoli. Di Lorenzo a Napoli – Del Genio non ci sta. Ricorda altri casi eclatanti in cui calciatori destinati a diventare beniamini dei tifosi azzurri provenissero da club senza blasone. “Ricordate da dove ...

Coppe sfortunate. L’amaro percorso di esclusione del Napoli dall’Europa : Un Napoli sfortunatissimo in Europa, quello di quest’anno, nonostante la Champions fosse iniziata sotto i migliori auspici. La storia degli episodi europei da dimenticare è raccontata dal Corriere dello Sport nello speciale di oggi dedicato alla squadra di Ancelotti. Gli elementi necessari c’erano tutti: “classe, esperienza e, soprattutto, un allenatore vincente, abituato a calcare quei palcoscenici così prestigiosi”. Le avversarie, però, erano ...

Che spettacolo al Dall’Ara - notte magica per il Bologna : Napoli ko 3-2 : Grande festa a Bologna: la squadra di Mihajlovic al decimo posto per una notte. Napoli ko 3-2 al Dall’Ara E’ una notte magica per il Bologna: dopo la salvezza conquistata la scorsa settimana, la squadra di Mihajlovic è riuscita ad avere la meglio questa sera al Dall’Ara sul Napoli. Grazie alla doppietta di Santander e alla rete di Dzemaili, i bolognesi vivono una serata magica, balzando al decimo posto della classifica ...

Bologna-Napoli live dalle 20.30 : l'ex Verdi titolare - Insigne c'è : Il Bologna conquista la salvezza senza dubbio grazie alla svolta impressa dal tecnico Sinisa Mihajlovic, subentrato a Pippo Inzaghi alla 22esima giornata: da quel momento, otto vittorie, tre pareggi...

Bologna-Napoli - i precedenti al Dall’Ara - i dettagli : Sarà la sfida numero 120 tra Bologna e Napoli in Serie A, la 60esima edizione in casa emiliana. Questo il bilancio delle 59 gare al Dall’Ara: 30 vittorie del Bologna, 13 pareggi e 16 successi azzurri. Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A: 10 settembre 2017 – Bologna v Napoli 0-3 Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A: 19 gennaio 2014 – Bologna v Napoli ...

Mercato Napoli - offerta di 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly : no secco di Adl : Mercato Napoli, offerta di 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly: no secco di Adl Mercato Napoli Koulibaly Real Madrid| Il Mercato entra nel vivo, quanto meno a livello di voci e di nomi accostati al Napoli e non. Gli azzurri sono molto attivi e stanno già pensando in maniera scrupolosa e attenta a tutti quei profili che potrebbero Realmente fare al caso della rosa di Ancelotti nella prossima stagione. Nonostante però tutti i possibili ...

CorSport : Quagliarella al Napoli - dipende dalle mosse di Ferrero : La suggestione Quagliarella c’è, il Presidente De Laurentiis lo ha ribadito anche ieri nell’intervista a radio Kiss Kiss «Sarebbe romantico. Lui stesso è romantico: gli darei un posto d’onore». Anche il calciatore non ha fatto mistero che tornare a Napoli sarebbe un sogno per lui, ma la palla ora passa al presidente Ferrero, come scrive il Corriere dello Sport. La Samp ha già designato il successore di Fabio, Sam Lammers del PSV, ma ...

Napoli - disabile in carrozzina intrappolato dalle auto in sosta : Due auto in sosta selvaggia bloccano il passaggio del disabile in carrozzina, che tenta invano di scendere dal marciapiede. La foto simbolo dell'inciviltà degli automobilisti che rende...

Radio Sportiva – Pierpaolo Marino : “Ecco la mia su questi calciatori seguiti anche dal Napoli” : Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex direttore generale del Napoli ha analizzato gli obiettivi di mercato del Napoli come Nicolò Barella e Federico Chiesa: “Credo che Chiesa andrà alla Juventus e Barella all’Inter. Gasperini invece potrebbe restare all’Atalanta, non sono certo che andrà alla Roma. Sarri? E’ uno che allena la propria idea di calcio, dando alla squadra schemi chiari e ...

TV Luna – Napoli ritiro estivo a Dimaro - dal 6 al 26 luglio : le novità : Allenamento Napoli a Dimaro Il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino ha pubblicato alcuni aggiornamenti sul proprio profilo Twitter in merito alla prossima stagione del Napoli: “È conto alla rovescia per il rompete le righe in casa Napoli che scatterà al termine della gara di domani a Bologna. Gli azzurri vecchi e nuovi si ritroveranno direttamente a Dimaro il 6 luglio. Non ci sarà il pre raduno a Castelvolturno come gli anni ...

Napoli - De Laurentiis a 360° : dall’arrivo di Quagliarella al caso Insigne : Aurelio De Laurentiis ha parlato dell’ipotesi Quagliarella per il suo Napoli ed anche di quanto accaduto con Insigne nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis sta preparando un’estate caldissima dal punto di vista delle mosse di mercato per il suo Napoli. Il patron ne ha parlato ai microfoni del Corriere dello sport, facendo il punto su alcune voci, su tutte quella che riguarda Quagliarella: “Meriterebbe questa occasione. ...

Napoli - la mamma respinta dalla clinica e Marta nasce in casa con il papà : Il primo vagito lo ha raccolto il suo papà. Che l'ha presa tra le braccia, per la prima volta, nel piatto doccia del bagno di casa, nel centro di Ercolano. È lì che è...

Napoli - le lenzuola inviate dal Viminale al Cardarelli restano a Capua : «Non ci servono più» : Le lenzuola preparate dal ministero degli Interni per l'ospedale Cardarelli di Napoli sono a Capua e non sono state consegnate all'ospedale napoletano. Secondo quanto si è appreso la...