Musica 2019 | gli album in uscita a giugno

iPod Touch 2019 : non più solo Musica - ma iOS e videogiochi : Chi pensava che l**'iPod** fosse morto e sepolto dovrà ricredersi. Quattro anni dopo l'ultimo aggiornamento, Apple ha presentato oggi la settima generazione di iPod Touch che rilancia la propria presenza nel mercato dei lettori mp3 con miglioramenti in termini di potenza, capacità e comunicazione. Il chip A10 Fusion – lo stesso di iPhone 7 - offre prestazioni migliori nei giochi e, per la prima volta su iPod, ...

Se il meteo è dispettoso - Musica in Castello 2019 mette al coperto tutti gli spettacoli : La diciassettesima edizione della rassegna estiva Musica in Castello – un carnet di 36 eventi, con nomi di primo piano – fa i conti con il meteo che, in un carosello di cieli sereni, notti stellate può sorprendere con temporali ed il freddo degli scorsi giorni di maggio: così tutti gli spettacoli, a ingresso libero, prevedono l’alternativa al coperto, accoglente capiente, acusticamente adatta. Musica in Castello, con ...

MI AMI Festival 2019 – Musica Importante A Milano : Torna a Milano uno degli eventi più attesi, ogni anno, da tutti gli appassionati di Musica rock, pop, indie, trap, rap, e chi più ne ha più ne metta: il MI AMI (Musica Importante A Milano) Festival, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La kermesse, uno degli appuntamenti fissi della primavera milanese (primavera che quest’anno si sta facendo un po’ desiderare), si terrà come d’abitudine all’Idroscalo, presso il Circolo Magnolia il ...

Mirabilandia : Estate 2019 - Musica - giochi e divertimenti per tutti : Ravenna, 15 mag.(AdnKronos) - Feste, live music e dj set, giornate a tema, meet & greet, party serali, performance, giochi, concerti e molto altro sono gli ingredienti dei tanti eventi in programma per l’Estate 2019 a Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia. Si parte il 15 giugno con

All Together Now - lo show Musicale con Michelle Hunziker : da giovedì 16 maggio 2019 su Canale5 : Michelle Hunziker presenta il nuovo show musicale di Canale5. Con lei J - Ax presidente di giuria d'eccezione.

Varia di Palmi 2019. Gli appuntamenti Musicali : Varia di Palmi 2019: presentazione a Palazzo Madama della trentesima edizione. Grande attesa per gli spettacoli musicali di Luca Carboni e Mario Biondi , che si terranno rispettivamente nei giorni 18 e 25 agosto 2019. Varia di Palmi 2019, la 30esima edizione Il Comitato Varia di Palmi è al lavoro, ...

Musica - Villasanta : Parole al vento 2019 chiude con gli Equ e Ivano Marescotti : La rassegna "Parole al vento" a Villasanta, canzoni fatte a mano raccontate dagli artisti, chiude con gli Equ e Ivano Marescotti. Appuntamento giovedì 9 maggio alle 21. Per il quarto e ultimo ...

FRAGOLA ART FESTIVAL 2019 " Concorso Musicale internazionale a Palazzo Ducale : f Share Tweet Whatsapp 08:59:14 Il FRAGOLA Art FESTIVAL , il progetto realizzato dall'amministrazione comunale di Parete e finanziato dalla Regione Campania, in corso fino al 30 giugno, continua con ...

Al via il "Maggio Teatino 2019" Tradizione - Musica - sport - cultura - solidarietà a Chieti - Abruzzo in Video : Ai tradizionali spettacoli musicali del 10 e 11 maggio " sul palco di piazza San Giustino quest'anno si esibiranno la Cover Band di Fiorella Mannoia "PERFETTI SCONOSCIUTI", la tribute band Sade "...

Wired Next Fest 2019 : gli ospiti - il programma - la Musica : Anche quest’anno ritorna il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione, a Milano dal 24 al 26 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, Corso Venezia 55. Un evento a ingresso libero e gratuito promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da Wired Italia, che proprio nel 2019 ...

ATELLA SOUND CIRCUS 2019 - Al Casale di Teverolaccio festival di Musica e Artisti di Strada : Dopo il successo delle prime edizioni la manifestazione di quest'anno ripropone, con un nuovo ricercato palinsesto di eventi, il format dei concerti di Musica dal vivo a chiusura di tanti spettacoli ...

Festival Mercatali : Cormòns - domenica 5 maggio 2019 - Concerto del Gruppo Corale Ars Musica : ... Concerto del Gruppo Corale Ars Musica Palazzo Locatelli Via XXVI maggio 22 Cormòns GO Orario - Ingresso: 18.00 Il 05/05/19 Per maggiori informazioni Email: info@ccmg.it Vedi Calendario Spettacoli >>>...

Musica in TV : inizia a delinearsi il panorama dei grandi appuntamenti dell’estate 2019. Si comincia con Radio Italia Live - Summer Festival fuori da Canale 5 : Archiviato l’annuale Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni in Laterano, che ha visto sul suo palco artisti come Noel Gallagher, i Negrita, Ghali, i Subsonica, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Carl Brave, il vincitore dell’ultima edizione di X-Factor Anastasio, Achille Lauro, Motta, Gazzelle, gli Ex-Otago, Gazzelle e molti altri, iniziano ad arrivare i primi singoli estivi e con essi conferme e indiscrezioni relative alle tante ...

Musica 2019 - tutti gli album in uscita a maggio : In linea con il mese precedente, che ha sconfessato il detto “aprile, dolce dormire”, anche maggio 2019 non è da meno, infatti le sue uscite discografiche sono a dir poco interessanti. Ci sono, per esempio, i nuovi album di cantautori internazionali, come Sting e Morrissey e di quelli intaliani, come Daniele Silvestri, Mario Venuti e Vinicio Capossela. Ci sono band come The National e i Rammstein, che dieci anni dopo il ...