Muore decapitata dagli auricolari Era rimasta impigliata nell' ascensore

Il cavo degli auricolari resta incastrato nella porta dell’ascensore! Muore decapitata : Ha davvero dell'incredibile quello che è successo a una donna indiana che è stata decapitata dal cavo delle cuffiette degli auricolari che si sono impigliate alla porta dell'ascensore: la sfortunata vittima si chiamava Sushila Vishwakarma, aveva 48 anni e lavorava come operaia in una fabbrica di materie plastiche a Vadodara, nello stato del Gujarat, in India. Lunedì scorso la donna era arrivata al lavoro alle otto di mattina dall'Uttar Padesh, ...