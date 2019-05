Motori – Nuovo Lexus RX 2020 | il SUV di lusso si rinnova GALLERY

Motori- M5S - Nuovo Decreto Crescita : ecoincentivi per veicoli ibridi - elettrici e termici di ultima generazione : DL Crescita: Sconto statale fino 3mila euro con rottamazione per l’acquisto di veicoli ibridi, elettrici e termici di ultima generazione, da settembre 2019 a tutto il 2020 Il Movimento cinque stelle ha proposto in questi giorni un emendamento al Decreto Crescita, ritenendo opportuno un ecoincentivo statale per l’acquisto di auto ibride ed elettriche. Nell’emendamento proposto si prevede un contributo del 30% fino ad un ...