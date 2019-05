MotoGp – Marquez acciaccato al Mugello | Marc svela | “sono ammalato”

Marc Marquez MotoGp - GP Italia 2019 : “Al Mugello con ottime sensazioni - non è la pista migliore per me ma…” : Marc Marquez si presenta come il grande favorito della vigilia per la vittoria nel GP Italia 2019, prova del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend sul tracciato del Mugello. Lo spagnolo, reduce da due successi consecutivi tra Jerez e Le Mans, punta al terzo sigillo consecutivo per allungare ulteriormente in classifica generale ma il centauro della Honda se la dovrà vedere con alcuni avversari di lusso come Andrea Dovizioso che qui si è ...

MotoGp - GP Italia Mugello 2019 : Valentino Rossi e Dovizioso devono provarci. Marquez sempre il favorito : La staccata della San Donato, il destra-sinistra della Casanova-Savelli e il curvone della Bucine: sono solo alcuni dei tratti noti agli appassionati del Mugello, teatro del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il Circus fa rotta verso l’Italia e sulle colline toscane sarà come sempre un grandissimo spettacolo. Si riparte dall’uomo solo al comando Marc Marquez (95 punti) e dai suoi inseguitori Andrea Dovizioso (87 punti), Alex ...

MotoGp - la rivelazione di papà Marquez : “se Marc dovesse giocarsi il titolo con suo fratello Alex - ecco cosa farebbe” : Il padre dei due piloti spagnoli ha parlato del loro rapporto, facendo una sorprendente ammissione su Marc Due fratelli uniti dalla stessa passione, quella per le moto, diventata poi il loro lavoro. Marc Marquez continua a fare incetta di titoli mondiali in MotoGp, Alex Marquez invece uno lo ha vinto in Moto3 e suda per approdare presto in top-class. LaPresse/EFE Ambizione e voglia di vincere non mancano ai due fratelli, come sottolineato ...

MotoGp - GP Italia 2019 : Ducati - il Mugello è quasi l’ultima spiaggia. Serve una vittoria per non far scappare Marquez : Un weekend speciale sarà quello che ci apprestiamo a vivere. Il Circus del Motomondiale sbarca in Italia, per la precisione al Mugello, e lungo le colline toscane sarà grande spettacolo e il pubblico, come sempre, risponderà presente. In MotoGP il tema sarà il solito: “Marc Marquez contro tutti“. L’iberico della Honda viene dai due successi consecutivi di Jerez de la Frontera (Spagna) e di Le Mans (Francia), riprendendosi la ...

MotoGp – La Ducati al Mugello con un asso nella manica per battere Marquez e la Honda : Al Mugello la Ducati pronta a sfoggiare un’importate novità per mettere i bastoni tra le ruote alla Honda e a Marquez E’ tutto pronto per il Gp d’Italia: i piloti della MotoGp si sfideranno domenica sul circuito del Mugello per il sesto appuntamento della stagione 2019. Lo scorso anno la Ducati ha festeggiato con una fantastica doppietta, con Jorge Lorenzo sul gradino più alto del podio, seguito da Dovizioso e Valentino ...

MotoGp - GP Italia 2019. Marc Marquez : “Al Mugello ci sarà bel tempo - sarà una gara divertente” : Nel weekend andrà in scena il GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP: tutto pronto al Mugello per uno spettacolo imperdibile, su un tracciato davvero mitico ne vedremo davvero delle belle ed entreremo nel vivo del campionato. Marc Marquez, attuale leader della classifica generale con otto punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, è reduce dai trionfi di Jerez e Le Mans e ora vuole piazzare un sigillo in Toscana dove si è imposto ...

MotoGp - Marquez mette le mani avanti : “al Mugello ho sempre faticato - spero che il meteo sia clemente” : Il pilota della Honda ha parlato in vista del Gp del Mugello, ammettendo di non essersi mai trovato a proprio agio su quel circuito Una splendida vittoria ottenuta a Le Mans e il primo posto della classifica piloti saldamente nelle sue mani, Marc Marquez arriva in grande condizione al Gran Premio del Mugello, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse Buone sensazioni per lo spagnolo, nonostante sul circuito italiano non si ...

MotoGp - GP Italia 2019 : Marc Marquez alieno. Ducati : per vincere servirebbe un vantaggio tecnico sulla Honda. Che ora non c’è : Fino alla scorsa stagione ciò che rendeva maggiormente affrontabile Marc Marquez era il fatto che la sua Honda non potesse competere a livello di velocità di punta nei confronti della Ducati. La moto di Borgo Panigale con il suo motore desmodromico era imbattibile in fatto di potenza e, nei lunghi rettilinei, faceva il vuoto. Per tutto il resto Italiani e nipponici si sfidavano in tutti i punti, con qualche prevalenza da una parte (come la ...

MotoGp - GP Italia 2019 : Marc Marquez alieno. Ducati : per vincere servirebbe un vantaggio tecnico sulla Honda. Che ora non c’è. : Fino alla scorsa stagione ciò che rendeva maggiormente affrontabile Marc Marquez era il fatto che la sua Honda non potesse competere a livello di velocità di punta nei confronti della Ducati. La moto di Borgo Panigale con il suo motore desmodromico era imbattibile in fatto di potenza e, nei lunghi rettilinei, faceva il vuoto. Per tutto il resto Italiani e nipponici si sfidavano in tutti i punti, con qualche prevalenza da una parte (come la ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al futuro del fratello in Pramac - a tutto Marquez : “Jorge e Alex? Ecco la mia verità” : Marc Marquez, i rivali, la gara del Mugello e la possibilità del salto di categoria del fratello Alex dalla Moto2 alla MotoGp Dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Francia, i piloti della MotoGp si apprestano ad affrontare l’appassionante weekend di gara del Mugello. Si corre domenica il Gp d’Italia ed il pubblico della nostra terra non vede l’ora di fare il tifo per Valentino Rossi ed i suoi ...

MotoGp - GP Italia 2019 : riparte la caccia a Marc Marquez. Al Mugello gli italiani devono reagire : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto per il suo sesto appuntamento, uno dei più attesi da piloti e tifosi. Si correrà, infatti, al Mugello per il Gran Premio d’Italia. La pista toscana, come al suo solito, regalerà grande spettacolo con il suo layout fatto di sali-scendi, curve e un lungo rettilineo dove si raggiungo velocità elevatissime. Il mirino di tutti i partecipanti la classe regina sarà, ovviamente, sulla schiena di Marc Marquez. Il ...

MotoGp – La Ducati mette gli occhi su Marquez - Guidotti fa chiarezza : “ecco come stanno le cose” : Franco Guidotti e l’interessamento del Team Pramac ad Alex Marquez: le parole del team manager della squadra satellite Ducati Il weekend di gara di Le Mans ha regalato immense soddisfazioni alla famiglia Marquez: sia Marc che Alex si sono aggiudicati la gara del Gp di Francia, salendo sul gradino più alto delle rispettive categorie. Proprio durante il fine settimana francese ha attirato l’attenzione uno scoop riguardante ...

MotoGp - pazza idea per la Ducati : delineata la strategia per mettere le mani su Marc Marquez : Il fratello del campione del mondo potrebbe sbarcare l’anno prossimo in MotoGp, sulle sue tracce c’è già la Pramac di Campinoti e Guidotti Un sogno proibito, una strategia delineata per poter mettere le mani sul campione del mondo. La Ducati punta in alto, pensando di mettere le mani su Marc Marquez gettando le basi per un piano pluriennale che potrebbe compiersi nel 2021, anno di scadenza del contratto dello ...

MotoGp - Paolo Ciabatti mette le cose in chiaro : “aria da funerale? Macché - dietro Marquez ci siamo noi e non Rossi” : Il direttore sportivo della Ducati ha parlato dell’aria che si respira in Ducati, sottolineando come non ci sia traccia di tristezza Le parole di Dall’Igna nel post Le Mans non avevano dato un buon colore al doppio podio della Ducati, tradendo un certo fastidio per l’ennesima sconfitta subita da Marc Marquez. AFP/LaPresse Dichiarazioni strane, spiegate prima da Tardozzi e poi dal direttore sportivo Ciabatti, che ha voluto ...