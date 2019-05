MotoGp – Le e-bike sbarcano al motomondiale | appuntamento al Mugello con Bad Bike

Superbike – I successi - il rapporto con Rea e le voci sul ritorno in MotoGp al posto di Petrucci : le verità di Alvaro Bautista : A tutto Alvaro Bautista: le parole dello spagnolo della Ducati sui suoi successi in Superbike, il rapporto con Rea ed il possibile ritorno in MotoGp La nuova avventura di Alvaro Bautista in Superbike è iniziata col botto: lo spagnolo della Ducati ha conquistato 11 vittorie consecutive, per poi arrendersi a Rea in Gara-1 ad Imola, dove non si è disputata Gara-2 a causa delle condizioni pericolose del circuito per l’incessante ...

Sky Sport MotoGp e TV8 - Diretta SuperBike Round Italia (10 -11 - 12 Maggio) : Il Campionato del mondo MOTUL FIM SuperSport è pronto a tornare a regalare emozioni. Dopo le ultime due gare, al MotorLand di Aragon e ad Assen, dove l'adrenalina è stata al limite fino alla bandiera a scacchi, i piloti si preparano adesso a spostarsi in Italia, per dar vita ad una nuova sfida nel leggendario Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, una pista che è spesso stata lo scenario di battaglie storiche del ...

Jonathan Rea attacca : “La Ducati è un disastro per il Mondiale Superbike - è un mezzo derivato da una MotoGp” : Alvaro Bautista sta dominando il Mondiale Superbike, lo spagnolo ha vinto le prime undici gare disputate e ha già allungato in classifica generale. L’iberico risulta imbattibile in sella alla sua Ducati, la Panigale V4R sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e al momento nessuno sembra poterlo fermare. Bautista ha letteralmente annichilito Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica che pare impotente con la sua ...

Il dominio Ducati rovina la Superbike? L’opinione di Rea : “la loro è una MotoGp” : Jonathan Rea ed il dominio della Ducati e di Bautista in Superbike: le parole del campione in carica Dopo quattro anni consecutivi di dominio in Superbike, Jonathan Rea deve fare i conti con un avversario tosto da battere: Alvaro Bautista e la Ducati hanno dominato in tutte le gare della stagione 2019 lasciando tutti gli avversari di stucco. non sono mancate, e non mancano tuttora, le polemiche riguardanti la Panigale V4 usata dal team ...

Sky Sport MotoGp e TV8 - Diretta SuperBike Round Olanda (12 - 13 - 14 Aprile) : Dopo aver scalato il muro del MotorLand di Aragon (Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8), i piloti si sfideranno sulla storica pista al TT di Assen per dare il via al Motul Dutch Round. Un Round affascinante si è appena concluso ma un altro sta per iniziare. Il Campionato del mondo MOTUL FIM SuperBike sta per approdare sullo storico circuito di Assen, tappa immancabile del calendario dal...

Mega Weekend #SkyMotori con F1 Cina - MotoGp Americhe - SuperBike Olanda : In arrivo su Sky Sport il primo Mega Weekend di motori della stagione 2019: da domani a domenica 14 aprile, 4 giorni di Formula 1, MotoGP e SuperBike per oltre 50 ore di diretta sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport MotoGP (canale 208). Su Sky Sport Uno (canale 201), inoltre, sarà possibile seguire il millesimo GP di F1 in Cina e la World SuperBike in Olanda. Appuntamento domani con le conferenze stampa dei piloti di ...

TV8 a tutto sport con oltre 19 ore tra Europa League - SuperBike - F1 e MotoGp : Il grande sport si conferma ancora una volta uno dei piatti forti della gustosa programmazione di TV8. Da giovedì 11 a domenica 14 aprile saranno più di 19 le ore di programmazione tra il grande calcio internazionale e i motori delle due e quattro...

TV8 a tutto sport con oltre 19 ore tra Europa League - SuperBike e MotoGp : Il grande sport si conferma ancora una volta uno dei piatti forti della gustosa programmazione di TV8. Da giovedì 11 a domenica 14 aprile saranno più di 19 le ore di programmazione tra il grande calcio internazionale e i motori delle due e quattro...

Superbike – Bautista tentato dal ritorno in MotoGp : “se mi offrissero una moto ufficiale ci penserei” : Alvaro Bautista fa un bilancio del suo esordio in Superbike a tre round dell’inizio del campionato e contempla il ritorno in motoGp Alvaro Bautista, dopo l’addio alla motoGp, è approdato in Superbike dove ha stupito tutti grazie ai suoi successi nei primi tre round del campionato. Il pilota spagnolo, a bordo della sua Ducati Panigale V4 R, sta facendo faville, ma ripensando alla classe regina fa trapelare un po’ di ...