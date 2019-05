MotoGP | GP Italia 2019 | le previsioni meteo del fine settimana al Mugello

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Italia al Mugello : Il Mondiale MotoGP sbarca al Mugello per il Gran Premio d’Italia 2019, sesto appuntamento del campionato. Sulle colline toscane, oltre al solito spettacolo, andrà in scena un capitolo di grande importanza per il prosieguo dell’annata, dato che la classifica è ancora in fase di definizione, ma diversi protagonisti, e scuderie, sono chiamate a non fallire il weekend. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio gli spunti più ...

MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti al GP Italia 2019 : Dal 31 maggio al 2 giugno all’Autodromo del Mugello va in scena il 6° round del Mondiale MotoGP 2019.? Dal 1976 la pista toscana ospita il Motomondiale, ma solo dal 1994 è sede permanente del GP Italia.? Valentino Rossi vi corre dal 1996 e ha conquistato 9 vittorie in tutte le classi sempre impiegando le […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti al GP Italia 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Darò il massimo - correre al Mugello è speciale” : Valentino Rossi e il Mugello: una storia da Leggenda. Le sette affermazioni del “Dottore” nella classe regina, dal 2002 al 2008, lo hanno portato ad essere il pilota più vincente della storia del Motomondiale su questa pista, sede del sesto round iridato. I successi totali, tenendo conto anche delle esperienze in 125cc e 250cc, sono nove. Numeri impressionanti che, però, cominciano ad avere uno strato di polvere piuttosto spesso. ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Ducati - il Mugello è quasi l’ultima spiaggia. Serve una vittoria per non far scappare Marquez : Un weekend speciale sarà quello che ci apprestiamo a vivere. Il Circus del Motomondiale sbarca in Italia, per la precisione al Mugello, e lungo le colline toscane sarà grande spettacolo e il pubblico, come sempre, risponderà presente. In MotoGP il tema sarà il solito: “Marc Marquez contro tutti“. L’iberico della Honda viene dai due successi consecutivi di Jerez de la Frontera (Spagna) e di Le Mans (Francia), riprendendosi la ...

MotoGP – Finalmente il Mugello : le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia: le parole del Dottore prima della weekend di gara del Mugello Uno degli appuntamenti più attesi della stagione di MotoGp è arrivato: domenica si corre il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello. Occhi puntati sui piloti italiani, che davanti al loro pubblico vorranno far bene, ma Marc Marquez sarà sicuramente l’uomo da battere dopo la caduta dello scorso anno in ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Maverick Vinales sotto esame. La Yahama pensa a Fabio Quartararo in ottica 2020 : Era il 9 aprile 2017. Si era appena concluso il Gran Premio di Argentina di MotoGP, secondo appuntamento della stagione. Maverick Vinales appena sbarcato in Yamaha aveva completato la sua doppietta personale, ribadendo a tutti che quanto visto nei test invernali non era affatto un caso. Lo spagnolo era pronto per aprire la sua epopea, zittendo tutti i rivali, Marc Marquez in primis. Fast forward. Sembra letteralmente passata una era geologica. ...

MotoGP - GP Italia 2019 : orari e programma su Sky e TV8. Dirette - differite e streaming : Archiviato l’appuntamento di Le Mans il Motomondiale è pronto per spostarsi nel Bel Paese. Sul circuito toscano del Mugello andrà in scena il GP d’Italia appuntamento sul suolo Italiano, appuntamento sempre ricco di emozioni e spettacolo visto l’immenso calore e sostegno da parte del pubblico di casa. Occhi puntati soprattutto sui beniamini di casa Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Franco Morbidelli in ...

MotoGP - GP Italia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Caccia alla seconda vittoria : Superato il weekend dell’iconico GP di Monaco di F1 il mondo dei motori sposta gli occhi sulle due ruote, visto che il Motomondiale si appresta a scendere in pista su un altro circuito ricco di storia e tradizione, quello del Mugello, per la settantunesima edizione del GP d’Italia. La MotoGP riaccende i motori dopo Le Mans, dove l’inseguimento in blocco di Ducati all’imprendibile Marc Marquez è risultato vano e il ...

MotoGP - GP Italia 2019. Marc Marquez : “Al Mugello ci sarà bel tempo - sarà una gara divertente” : Nel weekend andrà in scena il GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP: tutto pronto al Mugello per uno spettacolo imperdibile, su un tracciato davvero mitico ne vedremo davvero delle belle ed entreremo nel vivo del campionato. Marc Marquez, attuale leader della classifica generale con otto punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, è reduce dai trionfi di Jerez e Le Mans e ora vuole piazzare un sigillo in Toscana dove si è imposto ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Jorge Lorenzo - il tempo stringe. Honda insoddisfatta - addio a fine stagione da non escludere : Le smentite dalla Honda sono arrivate ma non bisogna essere un genio per affermare che il rapporto tra la squadra giapponese e lo spagnolo Jorge Lorenzo potrebbe inclinarsi. Formalmente il maiorchino è legato al marchio del Sol Levante in MotoGP fino al 2020: un biennale da circa 4 milioni a stagione. Queste sono le cifre ma, facendo la tara dei riscontri ottenuti nei primi cinque round, c’è da essere fortemente insoddisfatti. Sì perché ...

MotoGP – Giovedì la conferenza stampa del Gp d’Italia : ecco i nomi dei piloti presenti in sala al Mugello : Da Marquez ai piloti italiani: i nomi dei campioni che risponderanno alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del Gp del Mugello Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si corre il Gp d’Italia. Lo spettacolo del Mugello inizierà Giovedì, con la tradizionale conferenza stampa che apre ufficialmente le danze del nuovo weekend di gara della MotoGp. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala saranno tanti ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Marc Marquez alieno. Ducati : per vincere servirebbe un vantaggio tecnico sulla Honda. Che ora non c’è : Fino alla scorsa stagione ciò che rendeva maggiormente affrontabile Marc Marquez era il fatto che la sua Honda non potesse competere a livello di velocità di punta nei confronti della Ducati. La moto di Borgo Panigale con il suo motore desmodromico era imbattibile in fatto di potenza e, nei lunghi rettilinei, faceva il vuoto. Per tutto il resto Italiani e nipponici si sfidavano in tutti i punti, con qualche prevalenza da una parte (come la ...