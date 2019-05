MotoGp | Dovizioso alza l’asticella | “l’obiettivo al Mugello è la vittoria Problemi? Ecco

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Italia 2019 : “L’obiettivo è la vittoria al Mugello - ma i rivali saranno più forti rispetto agli ultimi anni” : L’attesa è ormai finita per gli appassionati Italiani di motori, che si apprestano a seguire l’attesissimo appuntamento del Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Motomondiale in programma sul meraviglioso circuito toscano del Mugello. Quest’oggi è andata in scena la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, con alcuni dei protagonisti più attesi che hanno rilasciato le prime dichiarazioni del weekend ...

MotoGp - GP Italia Mugello 2019 : Valentino Rossi e Dovizioso devono provarci. Marquez sempre il favorito : La staccata della San Donato, il destra-sinistra della Casanova-Savelli e il curvone della Bucine: sono solo alcuni dei tratti noti agli appassionati del Mugello, teatro del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il Circus fa rotta verso l’Italia e sulle colline toscane sarà come sempre un grandissimo spettacolo. Si riparte dall’uomo solo al comando Marc Marquez (95 punti) e dai suoi inseguitori Andrea Dovizioso (87 punti), Alex ...

MotoGp - Dovizioso promette battaglia al Mugello : “qui siamo competitivi - non ci accontenteremo” : Il pilota della Ducati ha affidato al sito ufficiale del proprio team le sue sensazioni in vista del Gp del Mugello Andrea Dovizioso si prepara a vivere la gara numero 300 della sua carriera, un traguardo speciale che il pilota della Ducati taglierà in occasione del Gran Premio del Mugello, davanti ad un nutrito pubblico in rosso. AFP/LaPeresse Sul circuito toscano il forlivese ha già trionfato nel 2017, arrivando secondo lo scorso anno e ...

MotoGp - GP Italia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Caccia alla seconda vittoria : Superato il weekend dell’iconico GP di Monaco di F1 il mondo dei motori sposta gli occhi sulle due ruote, visto che il Motomondiale si appresta a scendere in pista su un altro circuito ricco di storia e tradizione, quello del Mugello, per la settantunesima edizione del GP d’Italia. La MotoGP riaccende i motori dopo Le Mans, dove l’inseguimento in blocco di Ducati all’imprendibile Marc Marquez è risultato vano e il ...

MotoGp - GP Italia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Molti gli elementi per credere alla vittoria : Superato il weekend dell’iconico GP di Monaco di F1 il mondo dei motori sposta gli occhi sulle due ruote, visto che il Motomondiale si appresta a scendere in pista su un altro circuito ricco di storia e tradizione, quello del Mugello, per la settantunesima edizione del GP d’Italia. La MotoGP riaccende i motori dopo Le Mans, dove l’inseguimento in blocco di Ducati all’imprendibile Marc Marquez è risultato vano e il ...

MotoGp - la pazza idea di Gerhard Berger : coinvolti Andrea Dovizioso e… Valentino Rossi : Il grande capo della categoria DTM avrebbe voluto far sfidare i due piloti nella tappa di Misano, ma solo il ‘ducatista’ sarà al via Un’idea davvero clamorosa, che avrebbe aumentato vertiginosamente l’interesse dei tifosi intorno alla tappa DTM di Misano. Gerhard Berger infatti, il grande capo di questa categoria, ha accarezzato per alcune settimane l’idea di far sfidare Dovizioso e Valentino Rossi sulla pista ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati veloci ma per il Mondiale non basta : Lunedì’ di analisi, lunedì di bilanci. E’ un grande classico che, dopo gli eventi domenicali, ci si dorma un po’ sopra e si butti giù un’idea su quanto è accaduto. E’ il caso del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato celeberrimo di Le Mans la classe regina si è esibita e la replica di Jerez de la Frontera è andata in scena relativamente al nome del vincitore: Marc Marquez. Lo ...

VIDEO MotoGp - Andrea Dovizioso : “Bene il secondo posto - ma serve qualcosa in più dalla Ducati” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà dopo il secondo posto di oggi al termine del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati guarda il bicchiere mezzo pieno, con una classifica che lo vede a soli otto punti di distacco da Marc Marquez, ma dall’altra non può essere contento della sua GP19 che, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport, non è ancora abbastanza per pareggiare la formidabile Honda del campione del ...

MotoGp - le pagelle GP Francia 2019 : Marquez alieno - Andrea Dovizioso primo degli umani - Valentino Rossi combattivo ma… : E anche il quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP è andato in archivio. Sul tracciato di Le Mans i centauri più forti del Pianeta si confrontati senza esclusione di colpi e le emozioni non sono mancate. Andiamo, quindi, ad analizzare ciò che la corsa di Le Mans ha detto: MARC Marquez 10: Semplicemente regale, conquista la terza vittoria stagionale e rafforza la propria leadership in campionato. Gli otto punti di vantaggio su Andrea Dovizioso ...

VIDEO GP Francia MotoGp 2019 - highlights e sintesi : Marquez domina - Dovizioso secondo - Valentino Rossi quinto : Marc Marquez ha vinto il GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha duellato nei primi giri con Jack Miller, poi ha operato il sorpasso decisivo e ha dominato la gara fin sul traguardo infliggendo un distacco pesante a tutti gli avversari. Il centauro della Honda ha conquistato il terzo successo stagionale, il secondo consecutivo, e allunga in testa alla classifica generale dove ora vanta 8 punti di vantaggio su Andrea ...

MotoGp - Marcquez trionfa a Le Mans davanti a Dovizioso e Petrucci. Valentino Rossi buon quinto : Lo spagnolo Marc Marquez vince il GP di Francia e conquista il terzo successo stagionale in MotoGp allungando in testa alla classifica del mondiale. Il campione del mondo in carica della Honda ha trionfato al termine di una gara poco spettacolare, tenendo dietro le Ducati ufficiali di Andrea Dovizio

MotoGp - Petrucci ringrazia… Dovizioso : “a Forlì gli scrocco tutto - questo podio è anche merito suo” : Primo podio in Ducati ufficiale per Danilo Petrucci, terzo al traguardo del Gp di Le Mans dietro Marc Marquez e Andrea Dovizioso Una giornata speciale per Danilo Petrucci a Le Mans, il pilota della Ducati centra il primo podio con il team ufficiale, chiudendo alle spalle di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Un risultato esaltante per il ternano, apparso felice e sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “devo stare ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Francia 2019 : “Bene - ma non tanto per sfidare Marquez - vorrei qualcosa di più…” : Andrea Dovizioso sorride a metà dopo il secondo posto conquistato nel Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il romagnolo, infatti, chiude vedendo a debita distanza Marc Marquez che prosegue nel suo cammino inesorabile, mentre la Ducati continua a non soddisfarlo al 100%. La piazza d’onore di Le Mans, quindi, non può soddisfare a pieno il forlivese che, a fine gara, analizza con lucidità quello che è successo, e non è successo, in ...

MotoGp - Dovizioso tra gioie e dolori : buon secondo posto ma “dobbiamo fare di più!” : Andrea Dovizioso ha parlato del suo secondo posto al Gp di Francia, alle spalle del suo rivale Marc Marquez che è parso più in palla Dopo il secondo posto al Gp di Francia, Andrea Dovizioso si è presentato ai microfoni di Skysport per parlare della gara appena conclusa. Un Dovi un po’ abbattuto per non essere riuscito a competere con Marquez, ma il sorriso per il secondo posto c’è eccome: “i secondi posti servono eccome, ...