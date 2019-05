MotoGp – Clamoroso prima del Mugello! Petrucci pensa al ritiro | “se la Ducati non mi

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Daniloapre alla possibilità dela fine stagione: se non dovesse arrivare il rinnovo con la, il pilota di Ternial possibile addio alle due ruote Laarriva finalmente in Italia con l’attesisima tappa del Mugello e tutti i piloti italiani sono pronti a far bene, particolarmente in casa. La scuderia di Borgo Panigale schiera infatti una coppita tutta tricolore, formata da Andrea Dovizioso e Daniloche fin qui non sembrano aver rispettato le attese. Nonostante lacontinui ad essere la principale alternativa alla Honda di Marquez in ottica titolo, il team italiano sembra aver accumulato un po’ di gap in più nei confronti della casa giapponese, rispetto alla passata stagione. Come se non bastasse, gli avversari alle spalle sembrano aver ridotto lo svantaggio con le Yamaha di Rossi e Vinales e la Suzuki di Rins ...